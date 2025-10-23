Маткапитал изменят и дадут новую выплату: Путин рассказал, какая помощь ждет россиян

Путин сказал, что в регионах вводят дополнительные программы по поддержке рождаемости Источник: Kremlin.ru

В России начнут работу по модернизации маткапитала. Его хотят переориентировать на поддержку многодетности. Кроме этого, в стране начнет действовать новая выплата для семей. Об этом и других изменениях рассказал президент России Владимир Путин на заседании по реализации государственной демографической и семейной политики.

Путин выступил на заседании, посвященном поддержке семьи Источник: Кремль. Новости / Telegram

Президент считает, что идея маткапитала оказалась очень удачной и к этой программе следует подходить аккуратно. Однако прежде всего необходимо защищать интересы женщин и детей.

«Нужно думать о совершенствовании этого механизма… Самое главное — не распылить его (материнский капитал. — Прим. ред.) на второстепенные вещи», — сказал Путин, отвечая на предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по изменению данного вида поддержки.

Она отметила, что сегодня маткапитал на второго и последующих детей существенно меньше, чем на первого. А для поддержания рождаемости всё должно быть наоборот. По ее словам, было бы правильно применять такой подход и при выплатах регионального маткапитала.

«И в целом должна быть идеология, на мой взгляд: все дополнительные меры поддержки — федеральные, региональные — должны быть сконцентрированы на поддержку рождения третьего, четвертого, последующих детей», — сказала Матвиенко.

Матвиенко озвучила предложения по улучшению программы маткапитала Источник: Совет Федерации / Telegram

Еще во время заседания президент обратил внимание, что появляются новые меры поддержки россиян. Например, с 2026 года семьи смогут получить специальную налоговую выплату. Подробнее о ней мы рассказали в отдельном материале.

Путин подчеркнул значимость государственной финансовой поддержки семей с детьми, но одновременно отметил, что «решение проблемы низкой рождаемости начинается с изменения мышления людей и тесно связано с их мировоззрением». Президент также рекомендовал не откладывать счастье на будущее, имея в виду планирование рождения первого ребенка.

Президент сказал, что многодетная семья должна стать нормой Источник: Кремль. Новости / Telegram

Что еще сказал Путин:

снижение рождаемости является глобальным вызовом сегодня в мире, и Россия — не исключение;

решение о рождении ребенка должно оставаться частным делом каждого человека, без какого-либо давления. Государство должно сделать всё необходимое, чтобы рождение детей не ухудшало положение семей;

всё больше россиян хотят, чтобы их семьи были многодетными;

в регионы, где рождаемость в 2023 году была ниже средней, направлены дополнительные средства на целевые программы в этой сфере;

российские власти нацелены на комплексный подход к решению задач демографии;

поддержка семей — это однозначный приоритет, важна консолидация государства, бизнеса, общества и поддержка со стороны СМИ.

