Маткапитал изменят и дадут новую выплату: Путин рассказал, какая помощь ждет россиян

Маткапитал изменят и дадут новую выплату: Путин рассказал, какая помощь ждет россиян

Власти уже работают над изменениями

Путин сказал, что в регионах вводят дополнительные программы по поддержке рождаемости | Источник: Kremlin.ru

Путин сказал, что в регионах вводят дополнительные программы по поддержке рождаемости

Источник:

Kremlin.ru

В России начнут работу по модернизации маткапитала. Его хотят переориентировать на поддержку многодетности. Кроме этого, в стране начнет действовать новая выплата для семей. Об этом и других изменениях рассказал президент России Владимир Путин на заседании по реализации государственной демографической и семейной политики.

Путин выступил на заседании, посвященном поддержке семьи

Источник:

Кремль. Новости / Telegram

Президент считает, что идея маткапитала оказалась очень удачной и к этой программе следует подходить аккуратно. Однако прежде всего необходимо защищать интересы женщин и детей.

«Нужно думать о совершенствовании этого механизма… Самое главное — не распылить его (материнский капитал. — Прим. ред.) на второстепенные вещи», — сказал Путин, отвечая на предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по изменению данного вида поддержки.

Она отметила, что сегодня маткапитал на второго и последующих детей существенно меньше, чем на первого. А для поддержания рождаемости всё должно быть наоборот. По ее словам, было бы правильно применять такой подход и при выплатах регионального маткапитала.

«И в целом должна быть идеология, на мой взгляд: все дополнительные меры поддержки — федеральные, региональные — должны быть сконцентрированы на поддержку рождения третьего, четвертого, последующих детей», — сказала Матвиенко.

Матвиенко озвучила предложения по улучшению программы маткапитала

Источник:

Совет Федерации / Telegram

Еще во время заседания президент обратил внимание, что появляются новые меры поддержки россиян. Например, с 2026 года семьи смогут получить специальную налоговую выплату. Подробнее о ней мы рассказали в отдельном материале.

Путин подчеркнул значимость государственной финансовой поддержки семей с детьми, но одновременно отметил, что «решение проблемы низкой рождаемости начинается с изменения мышления людей и тесно связано с их мировоззрением». Президент также рекомендовал не откладывать счастье на будущее, имея в виду планирование рождения первого ребенка.

Президент сказал, что многодетная семья должна стать нормой

Источник:

Кремль. Новости / Telegram

Что еще сказал Путин:

  • снижение рождаемости является глобальным вызовом сегодня в мире, и Россия — не исключение;

  • решение о рождении ребенка должно оставаться частным делом каждого человека, без какого-либо давления. Государство должно сделать всё необходимое, чтобы рождение детей не ухудшало положение семей;

  • всё больше россиян хотят, чтобы их семьи были многодетными;

  • в регионы, где рождаемость в 2023 году была ниже средней, направлены дополнительные средства на целевые программы в этой сфере;

  • российские власти нацелены на комплексный подход к решению задач демографии;

  • поддержка семей — это однозначный приоритет, важна консолидация государства, бизнеса, общества и поддержка со стороны СМИ.

О чем еще говорила Матвиенко:

  • семейная ипотека стала превращаться в столичную ипотеку. Нужно, чтобы семьи улучшили жилищные условия у себя в регионе;

  • компании, которые внедряют высокие стандарты демографической поддержки, должны поощряться, и морально поощряться, иметь право на прочих равных на определенные преференции со стороны государства;

  • Россия может начать новый этап демографической политики;

  • необходимо активно создавать «семейноцентричную инфраструктуру» по всем направлениям: современные детские площадки, безбарьерная среда для колясок, комнаты матери и ребенка в учреждениях;

  • разовые выплаты от работодателя не должны учитываться при расчете среднедушевого дохода семьи.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Совет Федерации Владимир Путин Валентина Матвиенко Демография Материнский капитал Выплата Пособие Экономика Многодетная семья
