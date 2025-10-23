НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Новые меры поддержки семьям с детьми — как и кому планируют выплачивать пособия

По статистике Росстата, число семей с доходом ниже прожиточного минимума составляет 11,9 миллиона человек

В России предлагают увеличить число семей, имеющих право на получение ежемесячного пособия в связи с рождением или воспитанием ребенка. Об этом рассказал глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Инициативу внесут в ГД 23 октября.

«По действующему законодательству право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка возникает, если среднедушевой доход не превышает величину регионального прожиточного минимума на каждого члена семьи», — рассказал Миронов «Известиям».

Он предложил выплачивать пособие, если доход не превышает 1,5 величины прожиточного минимума. Отметим, что в 2025 году он составил 17 733 рубля в месяц.

По мнению авторов инициативы, законопроект поможет поддержать одиноких родителей, многодетные семьи и семьи с низкими доходами. По статистике Росстата, число семей с доходом ниже прожиточного минимума составляет 11,9 миллиона человек.

Ранее стало известно, что некоторым категориям граждан в России могут разрешить бесплатно ездить по платным дорогам. Нововведения затронут многодетные семьи, инвалидов и законных представителей детей-инвалидов.

