Вне зависимости от размера пенсии: пожилым россиянам хотят бесплатно предоставлять соцпомощь

Вне зависимости от размера пенсии: пожилым россиянам хотят бесплатно предоставлять соцпомощь

Соцобслуживание назначат пенсионерам старше 80 лет

По действующему законодательству получение бесплатной соцпомощи зависит от уровня доходов

По действующему законодательству получение бесплатной соцпомощи зависит от уровня доходов

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Одиноким пенсионерам старше 80 лет планируют бесплатно предоставлять социальную помощь и социальное обслуживание вне зависимости от размера пенсии. С такой инициативой выступили депутаты Дмитрий Гусев, Елена Драпеко, Николай Новичков, Михаил Делягин и Алексей Журавлев.

«Проект федерального закона направлен на совершенствование системы социальной поддержки старшего поколения за счет расширения доступа к бесплатным социальным услугам и государственной социальной помощи для одиноко проживающих пенсионеров в возрасте старше 80 лет независимо от их дохода», — цитирует ТАСС.

В настоящее время по действующему законодательству получение бесплатной соцпомощи зависит от уровня доходов и наличия определенных обстоятельств. По мнению авторов проекта, сейчас закон ограничивает доступ к необходимой поддержке пожилых граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Депутаты отметили, что особенно это касается одиноких пенсионеров старшего возраста, нуждающихся в постоянном уходе и помощи.

В ноябре 2025 года россиянам, получающим детские пособия и пенсии, стоит готовиться к изменениям в графике выплат. Сдвиг сроков связан с празднованием Дня народного единства и переносом выходных дней.

Павел Пешков
Павел Пешков
Комментарии
Гость
42 минуты
Главное условие - это чтобы были одиноки ..
Гость
19 минут
в 50 уже на кладбище большинство
