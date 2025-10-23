Вне зависимости от размера пенсии: пожилым россиянам хотят бесплатно предоставлять соцпомощь

По действующему законодательству получение бесплатной соцпомощи зависит от уровня доходов Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Одиноким пенсионерам старше 80 лет планируют бесплатно предоставлять социальную помощь и социальное обслуживание вне зависимости от размера пенсии. С такой инициативой выступили депутаты Дмитрий Гусев, Елена Драпеко, Николай Новичков, Михаил Делягин и Алексей Журавлев.

«Проект федерального закона направлен на совершенствование системы социальной поддержки старшего поколения за счет расширения доступа к бесплатным социальным услугам и государственной социальной помощи для одиноко проживающих пенсионеров в возрасте старше 80 лет независимо от их дохода», — цитирует ТАСС.

В настоящее время по действующему законодательству получение бесплатной соцпомощи зависит от уровня доходов и наличия определенных обстоятельств. По мнению авторов проекта, сейчас закон ограничивает доступ к необходимой поддержке пожилых граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Депутаты отметили, что особенно это касается одиноких пенсионеров старшего возраста, нуждающихся в постоянном уходе и помощи.