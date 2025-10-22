Семейную ипотеку предлагают давать бездетным парам, но есть условие

В России предложили выдавать бездетным парам семейную ипотеку, но с условием родить или усыновить ребенка в течение трех лет. С такой инициативой выступили депутаты Владислав Даванков, Ксения Горячева и Георгий Арапов.
По их мнению, такая мера позволит молодым семьям улучшить жилищные условия до появления детей. В случае нарушения обязательств ставка по ипотеке должна быть повышена до рыночной, а банк будет вправе потребовать компенсацию субсидии.
«Необходимо расширить программу семейной ипотеки, разрешив бездетным супругам оформлять льготный ипотечный кредит при условии, что они обязуются родить или усыновить ребенка в течение трех лет с момента заключения договора», — цитирует ТАСС текст документа.
Сейчас оформить семейную ипотеку под 6% могут граждане, у которых есть хотя бы один ребенок младше 6 лет. При этом депутаты отмечают, что после рождения ребенка у многих семей нет средств, чтобы внести первоначальный взнос для оформления кредита.
