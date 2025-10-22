НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Россиянам начнут давать ипотеку по-новому: можно будет взять кредит не только в банке

Россиянам начнут давать ипотеку по-новому: можно будет взять кредит не только в банке

Рассказываем подробности о законе

119
У россиян появится еще одна возможность взять ипотеку | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RUУ россиян появится еще одна возможность взять ипотеку | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

У россиян появится еще одна возможность взять ипотеку

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Россияне смогут взять ипотеку не только в банке, но и в микрофинансовой организации (МФО). Соотвествующий закон вступил в силу сегодня, 22 октября. Разбираемся, в новых правилах.

МФО — это компании, которые выдают небольшие деньги в долг на короткий срок. Они работают проще, чем банки: часто не требуют справок о доходах и не проверяют вашу кредитную историю. Но за это удобство приходится платить больше — проценты в МФО обычно выше, чем в банках.

Такой вариант кредита подойдет любому, кто хочет приобрести жилье. У заемщиков будет возможность использовать эти средства на любые цели, кроме бизнеса. Важное преимущество: многодетные семьи смогут погасить часть ипотеки (450 тысяч рублей) за счет специальной государственной выплаты, которая положена после рождения третьего ребенка.

Для жителей небольших городов, где у банков ограничены предложения по ипотеке, это открывает новые возможности. Однако перед оформлением кредита важно внимательно сравнить условия в МФО и традиционных банках. Также стоит учитывать, что региональные организации могут предлагать дополнительные льготы, предусмотренные местными властями.

В каждом регионе будет работать только одна такая организация. Для них установлен переходный период с упрощенными правилами, который продлится до весны 2026 года. При этом Центральный банк будет осуществлять строгий контроль за деятельностью этих компаний.

Ключевые условия

  • Право выдавать ипотеку получат только МФО, 100% акций которых принадлежат региону, или где регион является единственным учредителем;

  • Банк России вправе устанавливать дополнительные требования к таким МФО.

Особые условия

На период до 31 марта 2026 года Банк России установил для всех кредиторов «потолок» полной стоимости кредита. Это максимальный процент, выше которого давать кредиты нельзя. Мера призвана помочь новым участникам рынка адаптироваться к изменяющимся условиям.

С декабря 2022 года в России действует важное ограничение на процентные ставки по потребительским кредитам и займам, в соотвествии с которым, она не может превышать на 1/3 среднерыночную ставку, которая ежеквартально публикуется Банком России.

Что говорят в ЦБ

Регулятор подчеркивает, что не ожидают всплеска количества МФО на рынке. По их оценке, эта мера в первую очередь позволит регионам точечно поддерживать местные жилищные программы и помогать тем, кому сложно получить ипотеку в традиционных банках.

Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
