Деньги ждут почти всех: кому проиндексируют выплаты в 2026 году

Деньги ждут почти всех: кому проиндексируют выплаты в 2026 году

Главные заявления министра финансов

103
Доходы вырастут как у работающих, так и у неработающих граждан | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUДоходы вырастут как у работающих, так и у неработающих граждан | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Доходы вырастут как у работающих, так и у неработающих граждан

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Для россиян в следующем году подготовили повышение социальных выплат. Это затронет не только пособия и пенсии, но и зарплаты. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов. Расскажем подробнее о том, на что стоит рассчитывать.

«Социальная политика — первый приоритет. В проекте бюджета в полном объеме заложено ассигнование на индексацию социальных обязательств», — заявил Силуанов на пленарном заседании Госдумы. 

Выплаты ветеранам и инвалидам, а также материнский капитал проиндексируют. Размер повышения составит 6,8%. Именно такой рост инфляции ожидается в 2026 году

Страховые пенсии неработающим и работающим пенсионерам поднимут с 1 января 2026 года на 7,6%. Это повышение объединит сразу две индексации: по уровню инфляции и прогнозируемый рост зарплат в 2026 году

В последующие годы предусмотрена индексация в плановом порядке с 1 февраля и с 1 апреля. Средний размер пенсии по старости на конец 2026 года составит 27 117 рублей, уточнил Силуанов. 

Прожиточный минимум в 2026 году возрастет на 1200 рублей. После повышения он составит 18 939 рублей

Прожиточный минимум — это минимальная сумма дохода, необходимая человеку для жизни. Она включает расходы на еду, одежду, жилье, медицинскую помощь и образование. Показатель различается для разных групп населения, поскольку учитывает их потребности и расходы.

«Это позволит увеличить размер пособий, социальных выплат, определяемых из расчета этого показателя», — объяснил министр.

Также в проекте бюджета заложено ускоренное повышение минимального размера оплаты труда. В следующем году он составит 27 093 рубля.

МРОТ — это сумма, меньше которой работодатель не может платить сотрудникам. С учетом этого показателя рассчитывают минимальный размер отпускных, больничного, в том числе по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет и некоторые другие социальные выплаты.

Как ожидается, МРОТ к 2030 году дойдет до уровня в 35 000. Именно такую сумму обозначил президент России Владимир Путин в указе о национальных целях развития страны.

Не забыли и про бюджетников. Их зарплаты вырастут с учетом прогнозированного темпа роста номинальной заработной платы. В 2026 году этот показатель составит 7,6%. 

Также со следующего года будет запущена новая семейная выплата. Россияне с двумя и более детьми получат перерасчет НДФЛ по ставке 6%. Для получения семья должна соответствовать ряду критериев. Сможете ли вы рассчитывать на новый вид поддержки от государства, читайте в материале

 

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
1
JayroslavMudryi
13 минут
«Социальная политика — видна во всем медицина , жизнь, отдых, природа
Читать все комментарии
