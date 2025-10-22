Деньги ждут почти всех: кому проиндексируют выплаты в 2026 году

Доходы вырастут как у работающих, так и у неработающих граждан Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Для россиян в следующем году подготовили повышение социальных выплат. Это затронет не только пособия и пенсии, но и зарплаты. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов. Расскажем подробнее о том, на что стоит рассчитывать.

«Социальная политика — первый приоритет. В проекте бюджета в полном объеме заложено ассигнование на индексацию социальных обязательств», — заявил Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

Выплаты ветеранам и инвалидам, а также материнский капитал проиндексируют. Размер повышения составит 6,8%. Именно такой рост инфляции ожидается в 2026 году.

Страховые пенсии неработающим и работающим пенсионерам поднимут с 1 января 2026 года на 7,6%. Это повышение объединит сразу две индексации: по уровню инфляции и прогнозируемый рост зарплат в 2026 году.

В последующие годы предусмотрена индексация в плановом порядке с 1 февраля и с 1 апреля. Средний размер пенсии по старости на конец 2026 года составит 27 117 рублей, уточнил Силуанов.

Прожиточный минимум в 2026 году возрастет на 1200 рублей. После повышения он составит 18 939 рублей.

Прожиточный минимум — это минимальная сумма дохода, необходимая человеку для жизни. Она включает расходы на еду, одежду, жилье, медицинскую помощь и образование. Показатель различается для разных групп населения, поскольку учитывает их потребности и расходы.

«Это позволит увеличить размер пособий, социальных выплат, определяемых из расчета этого показателя», — объяснил министр.

Также в проекте бюджета заложено ускоренное повышение минимального размера оплаты труда. В следующем году он составит 27 093 рубля.

МРОТ — это сумма, меньше которой работодатель не может платить сотрудникам. С учетом этого показателя рассчитывают минимальный размер отпускных, больничного, в том числе по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет и некоторые другие социальные выплаты.

Как ожидается, МРОТ к 2030 году дойдет до уровня в 35 000. Именно такую сумму обозначил президент России Владимир Путин в указе о национальных целях развития страны.

Не забыли и про бюджетников. Их зарплаты вырастут с учетом прогнозированного темпа роста номинальной заработной платы. В 2026 году этот показатель составит 7,6%.