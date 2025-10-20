НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

1 м/c,

с-в.

 756мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,98
EUR 94,58
Отобрали квартиру
На Соколе сдали новый дом
Построят новый микрорайон
«Умные решения» в недвижимости
Реорганизация спортшкол
Ретро Ярославль
Тест на знание географии
Новый сериал
Питание в холода
Отзыв на отдых во Вьетнаме
Экономика Кризис-2025 Положил деньги в банк — и остался ни с чем. Когда нужно срочно снимать свои сбережения со счета: опасные «звоночки»

Положил деньги в банк — и остался ни с чем. Когда нужно срочно снимать свои сбережения со счета: опасные «звоночки»

Публикуем советы эксперта

251
Деньги могут «сгореть» вместе с банком | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUДеньги могут «сгореть» вместе с банком | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Деньги могут «сгореть» вместе с банком

Источник:
Артём Устюжанин / E1.RU

Многие люди уверены, что банковские вклады — это абсолютно безопасный способ хранения денег. Но реальность такова, что даже здесь есть риски. Сейчас для защиты средств существует система страхования вкладов. Но она не сможет спасти от всех форс-мажоров. Разбираемся, как защитить свои сбережения.

Страхование вкладов — это государственная программа, которая защищает сбережения граждан, размещенные в российских банках. Ее цель — гарантировать частичный возврат денежных средств гражданам, столкнувшимся с неспособностью банка исполнить обязательства перед ними. Однако максимальная сумма, на которую можно рассчитывать, находится в пределах 1,4 млн рублей. Если у вас на счетах больше этой суммы или вклад в иностранной валюте, стоит быть внимательнее — в случае отзыва лицензии можно потерять часть денег.

Когда бить тревогу?

Олег Акимов, доцент Государственного университета управления, в разговоре с агентством «Прайм» посоветовал обращать внимание на косвенные признаки проблем:

  1. Падение рейтингов — если ведущие агентства понижают оценку банка с прогнозом «негативный», это серьезный повод задуматься.

  2. Неожиданные комиссии и ограничения — введение непонятных платежей за переводы или искусственные барьеры при снятии средств должны насторожить.

  3. Жесткий контроль ЦБ — когда регулятор вводит особые меры надзора (например, запрет на привлечение вкладов), это явный сигнал проблем.

  4. Проблемы у руководства — возбуждение уголовных дел против топ-менеджмента или владельцев банка говорит о внутренних сложностях.

  5. Конфликты собственников — публичные разногласия между акционерами часто предшествуют серьезным финансовым трудностям.

  6. Массовое закрытие отделений — особенно тревожно, если это сопровождается сообщениями об оттоке клиентских средств.

  7. Годовые убытки — отрицательная финансовая отчетность явно свидетельствует о нестабильности кредитной организации.

Олег Акимов подчеркивает, что риски потери средств существенно различаются в зависимости от масштабов кредитной организации:

  • мелкие банки — при возникновении проблем чаще лишаются лицензии, что ставит под угрозу вклады, превышающие страховой лимит в 1,4 млн рублей;

  • крупные игроки — обычно попадают под санацию без отзыва лицензии, что лучше защищает клиентские средства.

Что делать?

  1. Держите вклады в пределах застрахованной суммы.

  2. Следите за новостями о своем банке.

  3. При первых тревожных звоночках — переводите средства в более надежные организации.

Важный нюанс: досрочное снятие вклада означает потерю накопленных процентов. Но иногда это разумная плата за сохранность крупных сумм, превышающих страховой лимит.

В России многие люди сталкиваются с отсутствием сбережений, и причины этого могут быть разнообразными: кто-то не считает нужным копить, если речь не идет о миллионах, а у кого-то просто нет лишних денег. Однако начать откладывать можно даже с небольших сумм. В этом материале эксперты поделились рекомендациями о том, куда можно вложить свои средства, даже если у вас их немного.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Деньги Банк Сбережения
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе
Анастасия Микула
Мнение
«В номере только кофе „3 в 1“, зато море — кайф»: честный отзыв про отдых на Хайнане — цены, плюсы и минусы
Елизавета Ч.
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Мнение
«Зарабатываю 135 тысяч, плачу банкам 78»: как 33-летний фармацевт справляется с четырьмя кредитами — честный рассказ
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление