В России изменят график выплат пенсий и детских пособий

В России изменят график выплат пенсий и детских пособий

Перенос связан с праздниками

2 860
Изменения в графике затронут только ноябрь

Изменения в графике затронут только ноябрь

Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU

В ноябре 2025 года россиянам, получающим детские пособия и пенсии, стоит готовиться к изменениям в графике выплат. Как сообщают «Известия», сдвиг сроков связан с празднованием Дня народного единства и переносом выходных дней.

Что изменится

  • 1 ноября — выплата детских пособий

  • 5 ноября — начисление ежемесячного пособия из материнского капитала

  • 7 ноября — поступление денег работающим родителям детей до 1,5 года

Пенсионерам также не придется ждать дольше обычного — по данным «Коммерсанта», пенсии будут выплачены досрочно. Напомним, что если дата выплаты совпадает с праздником или выходным, деньги традиционно поступают на счета в последний рабочий день перед праздничными.

В 2026 году социальные выплаты в России повысят в соответствии с уровнем инфляции. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании программной комиссии «Единой России». Подробнее читайте в этом материале.

Кроме того, появится новая выплата для семей с детьми — так называемый семейный налоговый вычет. По нему родители смогут получить порядка 100 тысяч рублей. Что это такое, кто может рассчитывать на новую выплату и как ее получить, рассказали в отдельном материале.

Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Гость
15 октября, 06:53
Кручу верчу, обмануть хочу...
