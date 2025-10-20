В России изменят график выплат пенсий и детских пособий

В ноябре 2025 года россиянам, получающим детские пособия и пенсии, стоит готовиться к изменениям в графике выплат. Как сообщают «Известия», сдвиг сроков связан с празднованием Дня народного единства и переносом выходных дней.
Что изменится
1 ноября — выплата детских пособий
5 ноября — начисление ежемесячного пособия из материнского капитала
7 ноября — поступление денег работающим родителям детей до 1,5 года
Пенсионерам также не придется ждать дольше обычного — по данным «Коммерсанта», пенсии будут выплачены досрочно. Напомним, что если дата выплаты совпадает с праздником или выходным, деньги традиционно поступают на счета в последний рабочий день перед праздничными.
В 2026 году социальные выплаты в России повысят в соответствии с уровнем инфляции. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании программной комиссии «Единой России». Подробнее читайте в этом материале.
Кроме того, появится новая выплата для семей с детьми — так называемый семейный налоговый вычет. По нему родители смогут получить порядка 100 тысяч рублей. Что это такое, кто может рассчитывать на новую выплату и как ее получить, рассказали в отдельном материале.