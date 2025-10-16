«Зарабатываю 135 тысяч, плачу банкам 78»: как 33-летний фармацевт справляется с четырьмя кредитами — честный рассказ

У автора колонки есть квартира в ипотеку и машина в кредит, как и у большинства россиян Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Жить с тремя кредитами и ипотекой — не приговор. Наш герой — 33-летний сотрудник фармацевтической компании из Тюмени. У него стабильный доход, свое жилье, поездки по стране и даже трехнедельный отпуск в Крыму. Но каждый месяц почти половину зарплаты он отдает банкам. В колонке 72.RU он рассказывает, как устроена его жизнь «на кредитах» и почему он не чувствует себя в тупике. Далее — от первого лица.

Анонимный автор

Мне 33 года. Работаю в фармацевтической компании. У меня есть свое жилье — но, как у большинства, оно в ипотеке.

Всего кредитов сейчас четыре: ипотека, на машину, потребительский и еще один небольшой — всего на 40 тысяч, мы брали его на ремонт ванной. Этот последний закроется буквально через несколько месяцев, да и потребительский кредит подходит к концу. В итоге останется два больших: за машину, где платить еще примерно три с половиной года, и ипотека — лет на двенадцать. Ежемесячно все выплаты складываются примерно в 78 тысяч рублей: 22,5 тысячи уходит на ипотеку, 33,4 тысячи — на машину и еще два платежа — на 14 и 8 тысяч.

Зарабатываю я около 135 тысяч, плюс иногда есть подработка — еще примерно на 30 тысяч. У жены доход примерно 70 тысяч, плюс она сдает свою квартиру и получает 26 тысяч аренды. У нее, к слову, тоже есть ипотека и кредит на машину. Детей у нас пока нет, мы живем вдвоем. Каждый оплачивает свои обязательства: я — свои кредиты, супруга — свои. Это не значит, что у нас раздельный бюджет, просто так удобнее. На зарплату у каждого закрываются платежи, а то, что остается, мы уже тратим вместе.

Сказать, что кредиты сильно давят, не могу. Да, было бы лучше жить без долгов — тогда денег оставалось бы больше, можно было бы и отложить, и потратить на что-то приятное. Но и катастрофы нет: просрочек мы не допускаем, звонков из банков не получаем. На жизнь хватает. Роскоши, конечно, нет, но и до режима «от зарплаты до зарплаты» не доходит.

Экономим мы понемногу на всём. Всё необходимое покупаем, но не всегда в том объеме и не всегда сразу. Иногда приходится что-то отложить. Но критичным это не кажется, скорее просто хотелось бы большего. Лично я и сам по характеру такой: не люблю покупать одежду или обувь слишком часто. Предпочитаю взять один раз что-то качественное и носить долго.

На крупные вещи вроде новой квартиры или машины сейчас, конечно, замахнуться нельзя. Но на отдых деньги находятся. В этом году, например, мы съездили в Астану, на Таганай, недавно вернулись из Крыма, где провели три недели. На Новый год отдыхали у родственников на Севере. Все поездки — за счет отпускных и накопленных средств. Этим, кстати, больше занимается супруга: она у нас в семье главный стратег по откладыванию.

Жаловаться я не могу. Кредиты, конечно, отнимают часть свободы, но жить критично не мешают. Выход вижу простой и очевидный: закрывать их по мере возможности, стараться зарабатывать больше и, конечно, стараться не брать новых.

