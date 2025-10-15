Впереди еще два повышения: чего ждать от пенсий до конца 2025 года

Прибавка к пенсии ждет и тех, кто решил уволиться Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Впереди еще два месяца до нового, 2026, года, а значит, у пенсионеров есть еще два шанса получить прибавку к пенсии. Всеобщей индексации не будет, но некоторые категории смогут рассчитывать на повышение выплат.

В ноябре на индексацию выплат смогут рассчитывать пенсионеры, которым в октябре исполнилось 80 лет. После юбилея фиксированную часть их выплат удвоят. Если раньше пенсионер получал 8907,70 рубля в месяц, то при достижении 80 лет ему будет поступать 17 815,40 рубля.

При проживании в северных регионах итоговая сумма увеличивается с учетом районных коэффициентов. Например, у жителей северных территорий ежемесячная прибавка после 80 лет может превышать десять тысяч рублей.

Стоит обратить внимание, что эта выплата удваивается лишь один раз. Если пенсионер уже получает доплату за первую группу инвалидности, то при достижении 80 лет его пенсия второй раз не повысится.

Прибавка к пенсии ждет и тех, кто решил уволиться. Сведения об этом получит Социальный фонд, а пенсия уволившегося индексируется с учетом всех пропущенных повышений, накопившихся с начала года.

Не стоит забывать: если доход пенсионера ниже регионального прожиточного минимума, СФР автоматически доплачивает разницу. До конца года возможен перерасчет при изменении статуса, группы инвалидности или дохода.

Индексация выплат произойдет у летчиков и шахтеров в ноябре. Она проходит четыре раза в год. Выплаты этой категории в следующем месяце вырастут еще на 2–5% в связи с применением инфляционного коэффициента 1,076. Средняя прибавка составит от полутора до трех тысяч рублей.

Доплату для работающих в этих областях пересматривают каждые три месяца. Чтобы рассчитывать на нее, летчики и шахтеры должны проработать 25 лет, для женщин в этих профессиях хватит 20 лет стажа. Требуемую выслугу снизят на пять лет, если работу пришлось прекратить по состоянию здоровья.

Для получения перерасчета нужно подать заявление в Социальный фонд. Необходимо предоставить данные о периодах работы, дающей право на доплату к пенсии, среднемесячном заработке за последние два года работы либо за любые 60 месяцев подряд указанной работы.

Для расчета выплаты для членов летных экипажей и работников угольной промышленности применяется особая формула. Подробнее о том, как ведутся вычисления, можно почитать на сайте Социального фонда.

Аналогичные прибавки получат и в декабре: восьмидесятилетние юбиляры, получившие первую группу инвалидности и уволившиеся с работы. Всеобщая индексация пройдет в январе.