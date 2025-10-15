«Летающая „учебная парта“ и боевой комплекс». В России начали собирать модернизированный Як-130 — что в нем особенного

В Иркутске начали собирать модернизированный Як-130 Источник: ПАО «ОАК» / T.me

Опытный образец модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М, собранного на Иркутском авиационном заводе, продемонстрировали 10 октября. Машина, предназначенная для подготовки пилотов, которая в то же время может использоваться и непосредственно на поле боя, получила новые системы, которые расширяют возможности для ее применения. Наши коллеги из IRCITY.RU пообщались с экспертами авиационной отрасли и выяснили, что нового может предложить разработка корпорации «Яковлев» и кому она может быть интересна в первую очередь.

Базовая версия самолета Як-130 была разработана в конце 1980-х — начале 1990-х, свой первый полет опытный образец совершил в 1996 году. Первоначально предполагалось, что сборка самолета для нужд ВВС России будет производиться на заводе «Сокол» в Нижнем Новгороде, в Иркутске же предлагалось собирать экспортные варианты «сто тридцатого». Однако в июне 2008-го ИАЗ приступил к выполнению заказа для Военно-воздушных сил РФ.

Модернизированный образец Як-130М впервые был представлен на форуме «Армия-2024». В его состав ввели ряд новых и модернизированных систем: бортовую радиолокационную станцию, контейнер с оптико-лазерно-теплотелевизионной прицельной станцией и бортовым комплексом обороны.

Впервые Як-130М представили на форуме-выставке «Армия-2024» Источник: ПАО «ОАК» / T.me

Как заявляют в «Объединенной авиастроительной корпорации», новые системы и вооружение обеспечат применение самолета Як-130М в учебных и боевых целях круглосуточно и в сложных метеоусловиях. Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев до этого отмечал, что модернизированный Як-130М хотят отправить на экспорт, идут переговоры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки.

Как рассказал аналитик авиационной отрасли, главный редактор портала Avia.ru Network Роман Гусаров, модернизация Як-130 отвечает запросам зарубежных заказчиков. Самолет проявил себя не только как учебный (его возможности позволяют симулировать работу ряда машин), но и как боевой. По его словам, первоначальная версия истребителя стала «хорошим решением, показывающим высокую степень эффективности».

По данным журнала The Military Balance, в число эксплуатантов Як-130 входят Бангладеш, Белоруссия, Иран, Лаос, Мьянма и Вьетнам. В Мьянме уже адаптировали базовый самолет в качестве ограниченного легкого ударного самолета. Кроме того, в ВВС этой страны уже использовали Як-130 в связке с неуправляемыми ракетами, а в Белоруссии — испытали с управляемыми авиабомбами КАБ-500.

По словам Гусарова, для большинства стран, использующих Як-130, в качестве основных боевых задач стоят локальные задачи: патрулирование границ, борьба с пиратами, контрабандистами, повстанцами. Использовать ресурсы Су-30 или Су-35 было бы избыточно, поскольку эти самолеты дорогие как в производстве, так и в обслуживании.

— Именно для этого была предложена модификация самолета Як-130, и она замечательна тем, что с помощью добавления к нему разного рода навесного оборудования он очень быстро конвертируется в самолет для выполнения различных задач. Он может превращаться в самолет для нанесения ударов и по наземным, и по воздушным целям. В этом отношении он очень-очень интересный и в первую очередь будет востребован в тех странах, с которыми у нас налажено стабильное военно-техническое сотрудничество, — заявил эксперт.

Опытный образец модернизированного Як-130 презентовали 10 октября Источник: ПАО «ОАК» / T.me

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов также высоко оценил качества Як-130 и подчеркнул, что его дальнейшая модификация дает возможность сделать самолет еще более универсальным.

— На него поставили новый комплекс прицельно-навигационного оборудования и усовершенствовали его, добавили радиолокационную станцию для того, чтобы самолет мог использовать управляемые ракеты и авиационные бомбы. Навигационные возможности Як-130 позволяют ему набирать высоту до 10–15 километров примерно за пять минут — это хорошие показатели для такого маленького и легкого самолетика. То есть, его можно использовать и в качестве штурмовика для работы по наземным целям, и в качестве истребителя для перехвата воздушных объектов, — пояснил генерал-майор.

Он особенно отметил, что возможности Як-130 вполне позволяют использовать его как средство борьбы с «москитной авиацией» — вражескими дронами типа «Лелека», «Фурия», «Ятаган», которые сейчас активно применяются Вооруженными силами Украины на полях спецоперации.

А вот Роман Гусаров с такой точкой зрения не согласился. По его мнению, самолетная борьба с дронами сравнима со «стрельбой по воробьям».

— Достаточно сравнить скорость самолета и скорость дрона. Из числа летательных аппаратов для этих целей чаще всего используются вертолеты, их скорости сопоставимы. Конечно, я не специалист по боевому применению самолетов, но в этой роли я Як-130 не вижу, — заявил он.

ВВС Ирана в начале 2025 года показали иркутский самолет Як-130 в деле во время масштабных учений. Его использовали в качестве перехватчика БПЛА Источник: «Заметки авиастроителей» / T.me

По мнению Гусарова, Як-130 остается отличной учебной базой для подготовки пилотов, и в этом качестве его использование в Воздушно-космических силах РФ выглядит наиболее предпочтительным.

— Бортовой комплекс позволяет имитировать разные самолеты. К примеру, нужен Су-30 — он тебе загружает все задачи Су-30, и ты готовишь боевых летчиков. В этом отношении Як-130 прекрасен, — отметил главный редактор портала Avia.ru Network.

На этой же особенности производимого в Иркутске самолета заострил внимание и Владимир Попов. Платформа позволяет тренировать пилотов не только для истребителей и штурмовиков, но и для стратегической или грузовой авиации. Гибкость настроек позволяет создать необходимое психофизиологическое восприятие самолета определенного класса.

Заслуженный военный летчик РФ также предположил, что универсальность Як-130 и его дальнейшая модификация могут стать подспорьем для российской военной авиации в случае дальнейшей эскалации СВО.