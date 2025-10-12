Хотят законсервировать бедность? В Россию может вернуться один из призраков 90-х — продуктовые карточки. Что это значит

За бесплатной тарелкой супа в России выстраиваются не только бездомные, но и одинокие старики — пенсии не хватает ни на что, но помогут ли карточки? Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Девяностые — для кого-то забытая романтика (как, например, для зумеров). А для кого-то — самое мрачное время в истории страны. И вот один из самых страшных призраков девяностых может вернуться — это продуктовые карточки. Для тех, кто забыл или не застал, напоминаем: карточная система существовала в 1990–1992 годы, когда в советских еще магазинах были тотально пустые полки, а зарплаты просто перестали платить. Купить было нечего, а потом стало не на что.

Сейчас карточную систему хотят перезапустить, но уже в цифровом виде. Будет это называться красиво: программа адресной помощи малоимущим гражданам. Да и само слово «карточки» решили всё же не использовать, чтобы не бередить страшные воспоминания о дефиците и безденежье. Будут «продовольственные сертификаты», начисляемые на карту «Мир» или региональную социальную карту.

Конкретные параметры, естественно, еще неизвестны. Но, скорее всего, программа будет подразумевать, что на специальные карты начислят деньги, которые можно потратить исключительно на продукты питания. Никакого алкоголя или табака!

Сумма, начисляемая на карту, может составлять 30% от установленного в регионе прожиточного минимума. По крайней мере, так предлагают авторы законопроекта «О продовольственном сертификате». Значит, размер выплаты будет варьироваться в зависимости от региона проживания. Сейчас, кстати, прожиточный минимум самый высокий в регионах Крайнего Севера, таких как Чукотка, Магаданская область, Камчатка. Выходит, и выплаты там будут самыми высокими. А вот, наоборот, в регионах Центральной России (Саратовская, Липецкая, Тамбовская области) минимум намного ниже.

Реализация программы вызвала неоднозначную реакцию среди экспертов, опрошенных MSK1.RU.

«Стимулирует агропром»

Доктор экономических наук и бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод уверен, что новая система даст очень хороший эффект. Причем не только позволит накормить (в буквальном смысле) малоимущих, но и стимулирует отечественный агропром.

«Каждый раз, когда что-то происходит с ценами, начинаются жуткие крики, потому что есть продукты, которые затрагивают абсолютно всех, и для многих подорожание хлеба на 2 рубля критично. А если государство на пике протестов малоимущих начинает вмешиваться в процесс ценообразования, поверьте, дороже потом еще обходится, — говорит эксперт. — Кроме того, у нас даже в Конституции написано, что Российская Федерация — социальное государство, все люди должны иметь минимум благ, которые должны потреблять в виде услуг, товаров, продуктов».

Он также напомнил о «Доктрине продовольственной безопасности», которая предусматривает обеспечение стоимостной и логистической доступности продовольствия для всех граждан. Если же определенная часть населения живет за чертой бедности, возникают проблемы с реализацией этой доктрины, что и требует вмешательства государства.

Холод отметил, что идея продовольственной помощи малоимущим не нова и обсуждалась еще 25 лет назад, когда он занимал пост замминистра. Он подчеркнул, что развитые страны, такие как США и страны Европы, уже имеют подобные системы, которые, несмотря на свою дороговизну (в США, например, на это тратится более $70 миллиардов), доказали свою эффективность.

«Причем эти деньги так или иначе идут на развитие собственно отечественного АПК, на развитие конкуренции, на рост предложений, на торможение цен, — объясняет Холод. — Будет дан импульс для развития дополнительных объемов производства российской сельхозпродукции. И производители еще и налоги заплатят. То есть налоговый шлейф будет значительно больше, чем вложенные в программу деньги».

«Нужно обеспечить граждан базовым набором продуктов»

А вот доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Плеханова Юрий Ляндау, в отличие от профессора Холода, законопроект критикует. И вот почему.

«Возникла проблема, мы пытаемся ее решить, как можем, пока решали, другая возникла, мы туда и так далее, — убежден Ляндау. — Главная задача, которую необходимо решить, — это обеспечение наших граждан базовым набором продуктов и услуг, необходимых для жизни, по низким ценам. Это продукты питания, лекарства, проезд, бытовые товары, одежда… Здесь нужно регулирование процессов ценообразования, субсидирование производителей и так далее. Необходимо сделать так, чтобы любой человек мог приобрести недорого все товары, необходимые для удовлетворения базовых потребностей».

«Нужно повышать доходы граждан, а не раздавать карты»

«Идея возврата к продовольственным сертификатам — это, скорее, социально-популистская мера, чем реальный инструмент поддержки малоимущих, — критически настроена и президент Ассоциации инвестиционных советников фондового рынка Юлия Кузнецова. — Формально она выглядит как адресная помощь, но фактически не решает системных проблем — низких доходов и роста цен на базовые продукты».

Кузнецова отмечает, что при текущей инфляции и динамике продовольственных цен размер сертификата не окажет ощутимого влияния на уровень жизни малоимущих семей. Более того, введение новой программы потребует значительных расходов на администрирование, контроль и цифровую инфраструктуру.

«Гораздо эффективнее было бы стимулировать рост доходов населения и создавать условия для снижения цен, чем раздавать „цифровые талоны“, которые в долгосрочной перспективе лишь законсервируют бедность», — уверена Кузнецова.