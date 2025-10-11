По одному из налоговых вычетов получится вернуть 1 миллион рублей: кому и как получить

Размер взноса по программе долгосрочных сбережений для получения налогового вычета для семей вырастет до 1 миллиона рублей для обоих родителей. Поправки, которые ранее подготовил Минфин РФ, одобрили в кабмине.
«Правительство РФ одобрило подготовленные Минфином России поправки в Налоговый кодекс об увеличении налогового вычета по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений с 400 до 500 тысяч рублей на каждого родителя… Таким образом, максимальная сумма налогового вычета для семьи составит 1 миллион рублей», — говорится в сообщении на сайте министерства.
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это добровольный накопительно-сберегательный продукт с участием государства, который позволяет накопить средства на долгосрочные цели. Действует в России с 1 января 2024 года.
В рамках программы участники делают добровольные взносы, получая софинансирование от государства. Максимальный объем софинансирования — 36 тысяч рублей в год. Кроме того, на сумму взносов в пределах 400 тысяч рублей в год предоставляется налоговый вычет. Минимальный срок участия в программе составляет 15 лет.
Если поправки примут, то они вступят в силу с 1 сентября 2026 года. В Минфине пояснили, что вычет будет предусмотрен в каждом налоговом периоде в течение всего срока действия договора по продуктам долгосрочных сбережений.
Каждый родитель сможет получить налоговый вычет до 500 тысяч рублей, если он вкладывал деньги в долгосрочные сбережения для своих детей. Этот вычет можно получить, если сумма вложений превышает стандартный вычет.
Кроме того, повышенный налоговый вычет по семейным инструментам сбережений можно будет получать до того, как ребенку исполнится 18 лет или 24 года, если он учится очно.
Еще до конца этого года Минтруд сформирует предложения по перезагрузке материнского капитала. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что эту меру поддержки стоит развивать с той целью, чтобы больше стимулировать рождение вторых и последующих детей.