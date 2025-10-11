По одному из налоговых вычетов получится вернуть 1 миллион рублей: кому и как получить

Размер взноса по программе долгосрочных сбережений для получения налогового вычета для семей вырастет до 1 миллиона рублей для обоих родителей. Поправки, которые ранее подготовил Минфин РФ, одобрили в кабмине.

«Правительство РФ одобрило подготовленные Минфином России поправки в Налоговый кодекс об увеличении налогового вычета по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений с 400 до 500 тысяч рублей на каждого родителя… Таким образом, максимальная сумма налогового вычета для семьи составит 1 миллион рублей», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это добровольный накопительно-сберегательный продукт с участием государства, который позволяет накопить средства на долгосрочные цели. Действует в России с 1 января 2024 года.

В рамках программы участники делают добровольные взносы, получая софинансирование от государства. Максимальный объем софинансирования — 36 тысяч рублей в год. Кроме того, на сумму взносов в пределах 400 тысяч рублей в год предоставляется налоговый вычет. Минимальный срок участия в программе составляет 15 лет.