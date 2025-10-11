НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В России упали цены на два главных овоща

В России упали цены на два главных овоща

Разбираемся, как поменялись цены в магазинах

202
Пока одни продукты дешевеют, цены на другие идут вверх | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUПока одни продукты дешевеют, цены на другие идут вверх | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Пока одни продукты дешевеют, цены на другие идут вверх

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Сентябрь 2025 года порадовал россиян заметным снижением цен на прилавках. Согласно свежим данным Росстата, самые ощутимые скидки коснулись базовых овощей. Так, морковь подешевела за месяц сразу на 16,6%, а картошка — на 15,2%. В целом же на плоды и овощи цены в среднем снизились на 3,5%, передает РИА Новости.

Что еще стало доступнее?

Кроме картофеля и моркови в список уверенно вошли лук (минус 14,8%), белокочанная капуста (минус 12,8%), столовая свекла (минус 12,3%) и даже яблоки с виноградом, которые подешевели на 12% и 9,9% соответственно. Легкое снижение также затронуло оливковое масло, сгущенку, какао и такие продукты повседневного спроса, как рис, соль, чай и йогурт.

Не всё так радужно

Пока одни продукты дешевеют, другие, напротив, дорожают. Яркий пример — помидоры, цена на которые за месяц взлетела более чем на 22%. Дороже стали и сладкий перец, апельсины и бананы.

А что с мясом и рыбой?

Мясной отдел в сентябре показал умеренный, но повсеместный рост. Говядина, свинина и курятина, а также различные колбасы и сосиски подорожали в среднем на 0,5–1,7%. Небольшое снижение коснулось только мяса индейки и баранины.

На рыбных прилавках картина смешанная: чуть подорожали кальмары, соленая и мороженая рыба, но при этом порадовала скидками икра лососевых рыб.

Что еще подорожало

Отдельно статистики отмечают подорожание куриных яиц на 4,4%. Также в цене прибавили гречка, кофе, хлеб, сахар и вина. Так что, собираясь в магазин, будьте готовы к тому, что корзина может оказаться несколько тяжелее, несмотря на щедрые овощные скидки.

Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
