Экономика В Совфеде призвали срочно завершить эксперимент по самозанятости в России. Что ответило правительство

В Совфеде призвали срочно завершить эксперимент по самозанятости в России. Что ответило правительство

Власти не хотят, чтобы россияне занижали налоги

В Совете Федерации считают, что россияне используют самозанятость, чтобы уходить от части налогов

В Совете Федерации считают, что россияне используют самозанятость, чтобы уходить от части налогов

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Совет Федерации предложил правительству РФ проанализировать эксперимент по налогу на профессиональный доход и рассмотреть возможность его досрочного завершения уже в 2026 году, то есть на два года раньше, чем планировалось. Об этом свидетельствует документ, выложенный на сайте Совфеда. В кабмине не заставили долго ждать с ответом. 

Самозанятость — это особый налоговый режим для специалистов, которые работают на себя и выполняют задачи самостоятельно, без привлечения наемных сотрудников. С 2019 года для граждан с доходом не более 2,4 млн рублей в год действует ставка налога на профессиональный доход в размере 4% (с доходов от физлиц) или 6% (с доходов от юрлиц или ИП). Эксперимент по установлению специального налогового режима проводится до 31 декабря 2028 года включительно.

«Рекомендовать правительству Российской Федерации проанализировать результаты проведения эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“, по итогам анализа проработать вопросы о завершении эксперимента в 2026 году и разработке дополнительных мер по недопущению практики занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников», — говорится в документе.

Никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента не планируется, заверили в кабмине.

«Эксперимент проводится с 2019 года и завершится в 2028 году. В течение этих лет условия налогообложения остаются прежними», — сообщили ТАСС в пресс-службе правительства. 

Предложение Совфеда появилось, несмотря на то, что министр экономического развития Максим Решетников подчеркивал, что сохранение режима самозанятых до конца 2028 года является принципиальной позицией правительства. Однако он добавил, что уже пора проанализировать итоги эксперимента.

Дискуссия о досрочном завершении эксперимента возникла, когда обсуждалось, что большое число трудоспособных граждан не платят налоги или делают минимальные отчисления, не участвуют в финансировании системы обязательного медицинского страхования (ОМС). 

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко даже предложила собирать с безработных или получающих теневые доходы граждан РФ взносы в размере 45 тысяч рублей, которые будут направляться в Фонд обязательного медицинского страхования. По ее словам, эти люди наносят ущерб государству, а предложенная ей инициатива позволит восстановить справедливость и снизить расходы на региональные бюджеты.

JayroslavMudryi
54 минуты
люди которые принимают законы приводящие в последствии к ухудшению жизни этих самозанятых--например фермеров, тоже наносят ущерб государству!!! что ему стадо уничтожить ,потому что государство не волнует что монополист Данон установил низкие закупочные цены на молоко в 28 руб, Монополист говорит -вы ,фермеры ни чего не делаете, корова сама дает молоко по цене очищенной воды
Гость
57 минут
люди просили, простые люди просили (ну как то так, точно не помню)
