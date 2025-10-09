В России отключат все карты Visa и Mastercard? Эксперты объяснили, как их будут менять и что будет со счетами

В России ограничат карты Visa и Mastercard из-за просроченных сертификатов безопасности Источник: Дарья Селенская / Городские порталы

В России могут ограничить использование банковских карт Visa и Mastercard. Причина в том, что с 1 января этого года во всех чипах перестали действовать сертификаты безопасности. Об этом заявил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин.

При этом многие карты продолжают работать на зарубежных платежных системах, а срок их действия указан до 2030 года. Пользователи начали переживать, не заблокируют ли их счета в одночасье. MSK1.RU обсудил с экспертами, почему власти хотят ввести такие ограничения и что изменится для россиян.

Почему могут отключить карты

Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) уточнил, что речь идет только о просроченных картах.

«Это не про ограничение срока действия карт, а про возврат к модели, когда карты были срочными. Причины простые и понятные: пластик приходит в негодность. <…> Это вопрос безопасности платежного средства. Поэтому такая дискуссия сейчас идет», — сказал РБК Дмитрий Дубынин.

НСПК уже опросила компании, чтобы потом представить их мнение Центральному банку. Как пояснил Дубынин, сейчас идет сбор предложений от банков по срокам изъятия таких карт из обращения.

В марте 2022 года Visa и Mastercard объявили о временной приостановке работы в России — их карты перестали обслуживаться за рубежом. Обработка платежных операций внутри страны была продолжена силами Национальной системы платежных карт «Мир».

Директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев в разговоре объяснил MSK1.RU, что у всех карт указан срок действия. Он вынужденно продлевался, когда Россия «оказалась отсечена от некой элементной базы, связанной с чипами».

«По-видимому, в какие-то моменты была нехватка этих чипов. Соответственно, карты продлевались в действии за пределами установленного срока, — продолжил эксперт. — Сейчас в России всё равно не работают системы Visa и Mastercard. Продлевать сроки действия этих карт до бесконечности никакого смысла не имеет: их просто не на что менять, выходят новые стандарты безопасности и так далее. Это продолжит развиваться».

Людям, наверное, придется перейти на карты «Мир». Олег Буклемишев директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ

Экономист, кандидат экономических наук Николай Кульбака в разговоре с MSK1.RU заявил, что сертификаты безопасности не имеют никакого отношения к использованию самой карты.

«Это просто некая проверка соответствия этому протоколу. Речь идет прежде всего о том, чтобы окончательно вытеснить эти карты из действия и заменить их российскими. Это не делалось потому, что не хотелось создавать напряжения лишнего людям после начала военных действий. Теперь, поскольку этих карт становится всё меньше, речь идет о том, чтобы физически убрать их все», — говорит Николай Кульбака.

Не имеет значения, используете вы электронную карту или настоящую кредитную карту. Для систем оплаты они выглядят абсолютно одинаково. Николай Кульбака экономист, кандидат экономических наук

Что делать пользователям

Николай Кульбака также успокаивает, что резко блокировать работающие карты Visa и Mastercard не будут. Он объясняет, что, как только вы выпускаете карту в банке, это означает, что вам заводят счет с реквизитами.

«Любой карте соответствует счет. В принципе, ликвидация карты не означает ликвидации счета. Сколько раз вы теряли карты или у них заканчивался срок действия? При этом ничего не происходило: деньги оставались на счете. Карта — это просто способ взаимодействия этого банковского счета с другими банками. Скорее всего, произойдет примерно такая же процедура: вас просто заставят для этого счета выпустить новую карту на базе российской платежной системы и скажут прийти и забрать», — объясняет эксперт.

Экономист Олег Буклемишев также утверждает, что смысл международных банковских карт был только в том, что ими можно было расплачиваться в других странах. Для пользователей мало что изменится после перехода на другую платежную систему.

«Этими картами вы даже в Белоруссии заплатить не можете сейчас. Ну и какой смысл в этой карте международной системы? Никакого смысла нет, поэтому, конечно, их нужно выводить из обращения. Когда в Россию вернутся эти компании, тогда можно к этому разговору, наверное, вернуться», — говорит Буклемишев.

По его словам, если всё же карты Visa и Mastercard начнут массово ограничивать, то банки будут рассылать оповещения своим клиентам.

«Банки обычно предупреждают, что у вас истекает действие карты и нужно предпринять такие-то действия. Или когда банк закрывается в плановом порядке, он напоминает, что у вас остались счета и их желательно перевести туда-то. Звонит, письма пишет электронные и обычные. Это сложная техническая процедура, потому что принудительно перевести деньги без желания самого держателя карты достаточно сложно. Речь идет о том, как это правильно организовать, чтобы не нарушать законы и интересы конкретных вкладчиков, держателей денег», — объясняет экономист.

Заранее перевыпускать карту для замены Visa и Mastercard на «Мир» не обязательно, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака.

«Нужно сходить сначала в банк и разобраться со своим счетом. Например, выпустить еще одну карту на этот счет, если это возможно. В любом случае это надо делать, придя в отделение банка и разбираясь с тем, как работает эта карта и что происходит. Во-первых, все-таки есть разные банки. Во-вторых, у каждого может быть своя процедура», — подытожил экономист.