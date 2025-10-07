НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Минтруд планирует изменить программу маткапитала: упор сделают на рождение второго ребенка

Минтруд планирует изменить программу маткапитала: упор сделают на рождение второго ребенка

А еще увеличат саму выплату

226
Меры господдержки должны быть доступны семьям независимо от их задолженности по кредитам | Источник: Роман Киташов / FONTANKA.RUМеры господдержки должны быть доступны семьям независимо от их задолженности по кредитам | Источник: Роман Киташов / FONTANKA.RU

Меры господдержки должны быть доступны семьям независимо от их задолженности по кредитам

Источник:

Роман Киташов / FONTANKA.RU

До конца этого года Минтруд сформирует предложения по перезагрузке материнского капитала. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По его словам, эту меру поддержки стоит развивать с тем, чтобы больше стимулировать рождение вторых и последующих детей, сделать это можно вместе с пересмотром других инструментов демографической поддержки.

«Нам нужна какая-то дополнительная поддержка рождений. Соответственно, мы сейчас думаем над тем, как нам развивать материнский капитал с тем, чтобы усилить его вклад в демографию», — рассказал министр в интервью РБК.

В России сейчас материнский капитал за первого ребенка превышает выплаты за последующих детей. Это стимулирует семьи рожать первенцев, а вот с рождением второго ребенка у россиян возникают трудности. В связи с этим было предложено увеличить выплаты на второго ребенка, одновременно уменьшив сумму за первого.

По мнению Котякова, нужно пересмотреть другие существующие сегодня инструменты поддержки рождаемости «в пользу формирования значимого стимулирующего инструмента, например в виде видоизмененного маткапитала». Министр считает, что меры государственной поддержки должны быть доступны для семей независимо от их задолженности перед кредитными организациями. В Минтруде указали, что высокая закредитованность является одним из значимых факторов, препятствующих росту рождаемости.

В феврале 2026 года в России планируется индексация материнского капитала на фактический уровень инфляции, который ожидается в размере 6,8%, передает ТАСС. Также в России предлагают увеличить маткапитал за второго ребенка до 1 млн рублей, а за третьего ребенка хотят начислять 1,5 млн рублей. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
