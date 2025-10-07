«Банк не отказывает просто так». Почему вам не дают кредит и как добиться одобрения заявки — инструкция от специалиста ЦБ

Получить кредит в России в текущей экономической ситуации — задача не из легких Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Решение о выдаче кредита сегодня принимает не столько менеджер, сколько бездушная компьютерная программа — скоринг. Она оценивает заемщика по десяткам параметров, и чаще всего камнем преткновения становится высокая долговая нагрузка. Секрет успеха кроется в подготовке, которая превращает заемщика из сомнительного клиента в желательного. Как повысить шансы на одобрение кредита — в материале наших коллег из NGS.RU.

Что скрывается за отказом

Прежде чем отправиться в банк, полезно взглянуть на себя глазами кредитной организации, которая никогда не отказывает просто так. Для банка выдача займа — это управляемый риск, а отказ — следствие веских оснований.

«Банк никогда не отказывает клиенту просто так — на это у него всегда есть веские основания. Чаще всего — высокая долговая нагрузка, которая и так уже есть у человека без нового кредита», — объяснил NGS.RU эксперт Сибирского ГУ Банка России Наталья Винько.

Этот показатель демонстрирует риски и для банка (что человек не сможет вернуть кредит), и для самого клиента (выплаты по долгам могут оказаться непосильными). В идеале, согласно рекомендациям регулятора, расходы на обслуживание кредитов не должны превышать трети дохода, чтобы заемщик мог справляться с финансовыми трудностями. Кроме того, у банков есть специальные лимиты — они не могут выдавать много кредитов тем, кто тратит больше половины своего дохода на погашение долгов.

Такие «предохранители» призваны не допустить ситуацию, когда люди вынуждены втягиваться в цепочку постоянных заимствований.

Еще одной частой причиной отказа является испорченная кредитная история, причем человек может даже не знать о проблеме.

«Например, закрывал долг, но не перевел копейки — на них продолжают набегать проценты, а кредит числится незакрытым», — приводит пример Наталья Винко.

Кредитная история: что на нее влияет и как ее улучшить

Кредитная история представляет собой детальный отчет всех ваших взаимоотношений с долгами. На ее формирование влияет множество факторов, ключевым из которых являются дисциплина внесения платежей. Даже одна серьезная просрочка свыше тридцати дней может надолго остаться черной меткой.

Влияние оказывает и общая долговая нагрузка, и количество активных кредитов, поскольку банки настороженно относятся к заемщикам с несколькими открытыми займами. Банки также смотрят на частоту запросов вашей кредитной истории, ведь множество запросов за короткий период может сигнализировать об отчаянии или кредитном голоде.

Для улучшения кредитной истории эксперты предлагают несколько стратегий. Начать стоит с малого, например оформить кредитную карту с небольшим лимитом или купить товар в рассрочку и безупречно ее погасить, демонстрируя хорошую финансовую культуру.

Своевременно закрывайте все кредитные обязательства: информация об успешно погашенных кредитах (особенно крупных) остается в вашей истории и положительно характеризует вас как надежного заемщика. Регулярная проверка своего досье в бюро кредитных историй, которую можно бесплатно проводить два раза в год, позволяет своевременно выявлять ошибки или действия мошенников.

Планирование и подготовка

Если первая заявка была отклонена, это сигнал к активным действиям по улучшению своего кредитного досье. Работу следует начинать с самой чувствительной для банка области — кредитной истории. Помимо недоплаты в несколько копеек, испортить ее может и старая незакрытая кредитная карта, на которой накопилась задолженность за обслуживание.

Бывают и случаи, когда долги набирают мошенники, о чем человек узнает лишь при обращении в банк. Поэтому, прежде чем идти в банк, рекомендуется тщательно проанализировать свою историю.

Параллельно необходимо заняться снижением долговой нагрузки. Если у вас есть несколько активных кредитов, имеет смысл рассмотреть их рефинансирование — объединение в один с более комфортным платежом.

Кроме того, настоятельно рекомендуется закрыть все неиспользуемые кредитные карты, так как их полный лимит учитывается как потенциальный долг, что серьезно завышает показатель нагрузки и снижает шансы на одобрение нового займа.

Как повысить шансы на получение кредита

Необходимо доказать банку, что вы сможете обслуживать взятый заем Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Когда подготовительная работа завершена, наступает время для стратегически верных действий.

«Если вы понимаете, что у вас нет никаких кредитов, но банк вам отказал, попробуйте обратиться в другой банк. Возможно, у него другие требования к заемщику», — посоветовала Наталья Винько.

Самое главное при этом — брать в долг только у легальных кредиторов, которые имеют разрешение выдавать кредиты или займы. Проверить эту информацию можно на официальном сайте Банка России (там есть раздел «Проверить участника финансового рынка»).

«Прежде чем идти в банк, я рекомендую сначала проанализировать, насколько посильными будут платежи по новому кредиту. Для этого можно будет воспользоваться калькуляторами, которые чаще всего есть на сайтах банков», — добавила собеседница NGS.RU.

Вместо того чтобы рассылать заявки повсеместно, что может быть расценено как признак финансовой нестабильности, сосредоточьтесь на точечных ходах, например обратитесь в банк, где вы получаете зарплату. Такой подход, подкрепленный предварительной проверкой и расчетами, не только увеличивает вероятность одобрения, но и закладывает основу для хорошей финансовой репутации в будущем.