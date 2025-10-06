НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +9

0 м/c,

 753мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,90
EUR 96,05
Хотят отобрать квартиру
Огородили площадку под новостройку
Сэкономить время и нервы на врачах
Закрывали аэропорт
Продлили арест экс-директору дорожной компании
Человек погиб в пожаре
Звезда сериала «Деффчонки» в Ярославле
Ярославна на «Мисс Россия»
Афиша на октябрь
Переехали из Бельгии в Ярославль
Экономика В России изменят семейную ипотеку и усилят контроль за тарифами ЖКХ

В России изменят семейную ипотеку и усилят контроль за тарифами ЖКХ

Матвиенко назвала главную цель бюджета

185
Субсидирование льготной семейной ипотеки обсудят в ближайшее время | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUСубсидирование льготной семейной ипотеки обсудят в ближайшее время | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Субсидирование льготной семейной ипотеки обсудят в ближайшее время

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России работают над совершенствованием механизма семейной ипотеки. Однако в дальнейшем стоит перейти на ставки, которые будут снижаться в зависимости от количества детей. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

«Совсем скоро состоится заседание президентского Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. Вместе с экспертами мы прорабатываем целый ряд предложений, которые позволят донастроить действующие подходы. Например, это касается совершенствования субсидирования льготной семейной ипотеки», — сказала Матвиенко.

При этом субсидии должны быть адресными, отметила глава Совфеда на парламентских слушаниях «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов». 

«В частности, предлагаем перейти к диверсификации ставки в зависимости от количества детей, а также создавать условия для улучшения жилищных условий для семей с детьми по месту их проживания», — добавила Матвиенко. 

По ее словам, программа семейной ипотеки вводилась ради поддержки рождаемость и должна следовать этой цели. 

Сам же бюджет уже во многом ориентирован на семью. При этом все меры поддержки нужно постоянно изучать и при необходимости актуализировать. 

«"Детский бюджет" на ближайшие три года превысит 10 триллионов рублей. Заложены средства на индексацию материнского капитала, субсидирование ипотеки для семей и многие другие направления», — добавила председатель Совета Федерации. 

При этом Матвиенко заявила и о проблемах. Она считает, что нужно усилить контроль за формированием тарифов ЖКХ. По ее словам, в ряде регионов суммы за коммунальные услуги «растут как на дрожжах». В этом глава Совфеда обвинила управляющие компании, которые, по ее мнению, «маскируют под производственную инвестиционную необходимость какие угодно расходы — от покупки дорогостоящих автомобилей до личного отдыха с семьями на курортах».

Министерство финансов России составило проект бюджета на 2026–2028 годы. В нем предлагается поднять налоги и выделить дополнительные средства на льготную ипотеку. Обо всех потенциальных изменениях рассказали в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Бюджет Ипотека ЖКХ Валентина Матвиенко
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
4 минуты
Ну-ка, ну-ка, ну-ка... Что там по поводу «контроля за тарифами», которые, собственно говоря, индексируются в соответствии с законом, принятым не без участия той же Матвиенко?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«План был обречен на провал». Как зоопсихолог воспитывала непослушного пса: история о потраченных нервах и деньгах
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Автолюбительница купила праворульную Honda на аукционе в Японии — сколько это стоило и какие минусы
Варвара Ю.
Мнение
«Вы мне лучше скажите, чей Крым»: журналист довел до истерики телефонную аферистку — новая схема обмана
Игорь Мещанев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Решил, что больше в школу — никогда»: журналист рассказал, как работал учителем. Честная история молодого педагога
Андрей Кузнецов
журналист MSK1.RU
Мнение
«Есть чем пошантажировать»: что грозит арендодателям за нелегальную сдачу квартиры — ответ адвоката
Константин Зиновьев
Адвокат
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление