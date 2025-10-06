В России изменят семейную ипотеку и усилят контроль за тарифами ЖКХ

Субсидирование льготной семейной ипотеки обсудят в ближайшее время Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России работают над совершенствованием механизма семейной ипотеки. Однако в дальнейшем стоит перейти на ставки, которые будут снижаться в зависимости от количества детей. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Совсем скоро состоится заседание президентского Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. Вместе с экспертами мы прорабатываем целый ряд предложений, которые позволят донастроить действующие подходы. Например, это касается совершенствования субсидирования льготной семейной ипотеки», — сказала Матвиенко.

При этом субсидии должны быть адресными, отметила глава Совфеда на парламентских слушаниях «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов».

«В частности, предлагаем перейти к диверсификации ставки в зависимости от количества детей, а также создавать условия для улучшения жилищных условий для семей с детьми по месту их проживания», — добавила Матвиенко.

По ее словам, программа семейной ипотеки вводилась ради поддержки рождаемость и должна следовать этой цели.

Сам же бюджет уже во многом ориентирован на семью. При этом все меры поддержки нужно постоянно изучать и при необходимости актуализировать.

«"Детский бюджет " на ближайшие три года превысит 10 триллионов рублей. Заложены средства на индексацию материнского капитала, субсидирование ипотеки для семей и многие другие направления», — добавила председатель Совета Федерации.

При этом Матвиенко заявила и о проблемах. Она считает, что нужно усилить контроль за формированием тарифов ЖКХ. По ее словам, в ряде регионов суммы за коммунальные услуги «растут как на дрожжах». В этом глава Совфеда обвинила управляющие компании, которые, по ее мнению, «маскируют под производственную инвестиционную необходимость какие угодно расходы — от покупки дорогостоящих автомобилей до личного отдыха с семьями на курортах».