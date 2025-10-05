Цены на яйца в России рекордно снизились: что происходит

На снижение цен повлияли несколько факторов Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

После резких скачков прошлого года одна из самых чувствительных для кошелька россиянина позиций — куриные яйца — пошла вниз, передают «Известия». Цифры, озвученные «Руспродсоюзом», говорят сами за себя: средняя цена десятка опустилась до 84 рублей. Это дешевле, чем было в 2023-м. Давайте разберемся, что стоит за этим обнадеживающим трендом и надолго ли задержится «низкий» ценник.

Цифры и факты

Ситуация с яйцами — это идеальный пример того, как законы экономики берут верх над ажиотажем. По данным Минсельхоза, на старте октября производители отдают десяток яиц первой категории в среднем за 59,7 рубля, а второй — и вовсе за 44,4. Год назад эти цифры были на пятую часть, а то и на треть выше.

Если же заглянуть в корзину рядового покупателя, картина чуть иная, но не менее оптимистичная. Сервис «Ценозавр» фиксирует, что в федеральных и региональных сетях яйца за год подешевели почти на 13%. Особенно заметно просели в цене простые столовые яйца категории С2 — минус 20,5%, до 70 с небольшим рублей за десяток. А если пройтись по акциям, можно и вовсе наткнуться на неприлично дешевые упаковки по 50–60 рублей.

Причины снижения цен

Эксперты сходятся во мнении, что причин несколько, и они накладываются друг на друга, создавая долгожданный эффект.

1. Производители включили рубильник . Логика проста: после того как цены в прошлом году взлетели, птицефабрики начали активно наращивать поголовье кур-несушек. Больше птицы — больше яиц. По данным Росстата, за восемь месяцев этого года сельхозорганизации произвели 26,6 млрд штук, что на 6,4% больше, чем год назад. Предложение догнало и перегнало спрос.

2. Торговые сети сменили гнев на милость . Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков напомнил «Известиям» о недавних проблемах: «Основной канал сбыта — торговые сети продолжительное время проводили тендерные закупки на понижение цен, что вынуждало птицеводов реализовывать яйца по бросовым ценам ниже себестоимости». Проще говоря, производители работали в убыток. Сейчас, по его словам, ситуация выравнивается за счет заключения более честных, долгосрочных контрактов, которые обеспечивают фабрикам хоть какую-то рентабельность.

3. Понижение стоимости корма . Сопредседатель Ассоциации участников рынка электронной коммерции Мирослав Радкевич отмечает: стоимость корма составляет львиную долю — около 70% — себестоимости яйца. Хороший урожай зерновых в этом году удешевил кормовую базу, что незамедлительно отразилось и на полках в магазинах.

Что будет дальше

Избыток продукции, если говорить о яйцах — это и хорошо, и плохо одновременно. С одной стороны, дешево и приятно. С другой, яйцо — товар скоропортящийся, и его нельзя хранить вечно. Как отмечает эксперт по маркетингу Антон Полилов в разговоре с «Известиями», рынок сейчас превратился в «рынок покупателя», где сети диктуют условия.

Что делать с излишками? Стратегический маркетолог Александр Азар видит выход в переработке. Избыток свежих яиц имеет смысл превращать в продукты длительного хранения — сухой яичный порошок или меланж (смесь белка и желтка). Это позволит ритейлу получать нужный объем без риска профицита и последующих убытков.

Так что, отправляясь за очередной пачкой яиц, можно вздохнуть с небольшим облегчением: один из главных продуктов в потребительской корзине стал немного доступнее.