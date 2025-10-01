НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +7

0 м/c,

 767мм 57%
Подробнее
5 Пробки
USD 81,50
EUR 95,64
Суд по пристройке
Запрет на данные о БПЛА
Пожар на НПЗ
Новая школа
Когда ждать снега
Каких специалистов не хватает
Новый автобусный маршрут
Опасны ли червивые грибы
Когда изменится погода
Экономика Минфин назвал уровень индексации пенсий и других выплат в 2026 году

Минфин назвал уровень индексации пенсий и других выплат в 2026 году

Прожиточный минимум будет увеличен

125
Пенсия увеличится больше, чем другие выплаты | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUПенсия увеличится больше, чем другие выплаты | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Пенсия увеличится больше, чем другие выплаты

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

В 2026 году социальные выплаты в России повысят в соответствии с уровнем инфляции. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании программной комиссии «Единой России».

Что ждет получателей выплат

  • Индексация коснется всех социальных пособий;

  • размер повышения составит 6,8% — именно такой рост инфляции ожидается в 2026 году;

  • пенсии проиндексируют выше инфляции — на 7,6% с 1 января.

Почему пенсии повысят больше

Как пояснил Силуанов, правительство учло не только текущую инфляцию, но и рост цен в 2025 году, а также увеличение зарплат.

«То есть уровень индексации пенсии со следующего года учтен не двукратно, а это двукратное увеличение пенсии перенесено на 1 января, и предлагаем сделать это один раз на 7,6%. То есть средний размер пенсии в конце года составит 26 697 рублей», — сказал министр.

Он также отметил, что прожиточный минимум будет увеличен в следующем году на 1,2 тысячи рублей и составит 18 939 рублей.

Как вырастут другие пособия:

  • максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит более 207 тысяч рублей в месяц;

  • максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тысячи рублей, пособия по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих граждан до 83 тыс. рублей в месяц;

  • материнский капитал увеличится до 974,1 тысячи рублей на второго, если у семьи нет маткапитала на первенца, и до 737,2 тысячи рублей на первого ребенка;

  • единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей;

  • также с 1 февраля проиндексируют по уровню фактической инфляции ежемесячные денежные выплаты гражданам с инвалидностью, ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России, Матерям-Героиням, пособия для пострадавших от радиации и другие меры поддержки.

Кроме того, появится новая выплата для семей с детьми — так называемый семейный налоговый вычет. По нему родители смогут получить порядка 100 тысяч рублей. Что это такое, кто может рассчитывать на новую выплату и как ее получить, рассказали в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Пенсия Индексация Рост Инфляция
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Бывшая сотрудница банка переехала в Америку, чтобы построить бизнес на волосах. Авторская колонка
Екатерина Мошкова
Мнение
«Здесь ты забываешь о правилах приличия». Российская школьница переехала жить в Китай — что ее шокировало
Евгения Гливинская
Студентка из Березовского,
Мнение
«Потратил три тысячи»: ярославец поделился лайфхаками бюджетного отдыха в Плёсе
Алексей Камкинов
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Не профессия, а форма финансовой ловушки». Таксист честно рассказал, сколько зарабатывает за рулем
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление