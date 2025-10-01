Минфин назвал уровень индексации пенсий и других выплат в 2026 году

Пенсия увеличится больше, чем другие выплаты Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В 2026 году социальные выплаты в России повысят в соответствии с уровнем инфляции. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании программной комиссии «Единой России».

Что ждет получателей выплат

Индексация коснется всех социальных пособий;

размер повышения составит 6,8% — именно такой рост инфляции ожидается в 2026 году;

пенсии проиндексируют выше инфляции — на 7,6% с 1 января.

Почему пенсии повысят больше

Как пояснил Силуанов, правительство учло не только текущую инфляцию, но и рост цен в 2025 году, а также увеличение зарплат.

«То есть уровень индексации пенсии со следующего года учтен не двукратно, а это двукратное увеличение пенсии перенесено на 1 января, и предлагаем сделать это один раз на 7,6%. То есть средний размер пенсии в конце года составит 26 697 рублей», — сказал министр.

Он также отметил, что прожиточный минимум будет увеличен в следующем году на 1,2 тысячи рублей и составит 18 939 рублей.

Как вырастут другие пособия:

максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит более 207 тысяч рублей в месяц;

максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тысячи рублей, пособия по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих граждан до 83 тыс. рублей в месяц;

материнский капитал увеличится до 974,1 тысячи рублей на второго, если у семьи нет маткапитала на первенца, и до 737,2 тысячи рублей на первого ребенка;

единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей;

также с 1 февраля проиндексируют по уровню фактической инфляции ежемесячные денежные выплаты гражданам с инвалидностью, ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России, Матерям-Героиням, пособия для пострадавших от радиации и другие меры поддержки.