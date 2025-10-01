«Сотрудники получат возможность перехода»: «Такеда» передаст завод в Ярославле другой компании

Ярославский завод компании «Такеда» перейдет новому владельцу Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Производственная площадка японской компании «Такеда» в Ярославле перейдет российскому фармпроизводителю — АО «Бинергия». 30 сентября было объявлено о подписании соответствующего соглашения между указанными представителями фарминдустрии.

Кроме завода в Ярославле АО «Бинергия» получит права на коммерциализацию отдельных лекарственных препаратов, непрофильных для компании «Такеда», на территории стран Евразийского экономического союза (в России, Казахстане, Армении, Кыргызстане и Беларуси).

«Права на коммерциализацию отдельных лекарственных препаратов розничного портфеля будут переданы при условии соблюдения обязательных требований для закрытия сделки. После закрытия сделки „Такеда“ передаст право собственности, а также другие обязательства завода в Ярославле по действующим контрактам в пользу АО „Бинергия“. Сотрудники завода получат возможность перехода на работу в АО „Бинергия“ на аналогичных действующим условиях, включая все компенсации и льготы», — сообщили порталу 76.RU в компании «Такеда».

В фармгиганте пояснили, что сделка является коммерческой. Передача завода в Ярославле предполагает передачу в собственность нового владельца недвижимости, инфраструктурных объектов и оборудования. В компании «Такеда» подчеркнули, что передачу активов уже поддержала Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

«„Такеда» уже не первый год реализует бизнес-модель, цель которой — сосредоточить усилия на обеспечении пациентов всего мира жизнеспасающей терапией. В России реализация этой бизнес-модели началась с продажи части розничного портфеля компании «Штада» в 2019 году. Передача вышеуказанных активов — следующий логичный шаг в реализации фокуса на создание инновационной терапии в ключевых для компании областях: онкологии, редких заболеваниях, неврологии, гастроэнтерологии и воспалительных заболеваниях, препаратах плазмы крови, а также вакцин. С завершением сделки основной деятельностью завода в Ярославле станет контрактное производство, которое не является ключевым направлением для «Такеда». Эта сделка усилит фокус «Такеда» на ключевых для компании терапевтических областях», — объяснили в компании причины своего решения.

Завершение сделки при соблюдении всех необходимых условий каждой из сторон планируется в середине 2026 года.

«Данная сделка не влияет на деятельность компании „Такеда“ в России. „Такеда продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая непрерывность регулярных поставок лекарственных препаратов российским пациентам“, — добавили в компании.

Также в «Такеде» сообщили, что в настоящее время завод в Ярославле производит и будет производить всю текущую линейку препаратов под контролем компании до тех пор, пока сделка не будет завершена. Затем работа продолжится под контролем АО «Бинергия».

По информации сервиса «Контур. Фокус» компания «Бинергия» была образована в 2007 году. Зарегистрирована в подмосковной Балашихе. Чистая прибыль за 2024 год составила 25,8 миллиона рублей. На сайте компании указано, что с самого основания она создавала сложные, трудно воспроизводимые лекарственные препараты. И за последние годы стала одним из самых быстро растущих российских фармпредприятий. За это время было зарегистрировано и выпущено на рынок более 100 продуктов. Часть ассортимента состоит из лекарственных средств, входящих в Перечень жизненно необходимых и важнейших.

Напомним, завод компании «Такеда» открылся в Ярославле в 2012 году. Он начал работу на территории индустриального парка «Новоселки». Строительство завода началось представительством компании «Никомед» в 2020 году. Но в 2011 году компания вошла в состав «Такеды». Как сообщало правительство Ярославской области, суммарные инвестиции в строительство предприятия составили 75 млн. евро.