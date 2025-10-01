Пенсионерам предложили давать разовую выплату ко Дню пожилого человека: сколько денег ждать и кому придут

Пожилые граждане из разных регионов находятся в неравных условиях Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В России предложили ввести единовременную федеральную выплату для пенсионеров в возрасте от 70 лет в размере 5000 рублей в честь Дня пожилого человека. С такой инициативой обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Подробностями с Городскими медиа поделились в партии.

День пожилого человека отмечается 1 октября. Праздник имеет международный статус и призван обратить внимание общества на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются люди преклонного возраста.

«Предлагаем ввести единовременную выплату к 1 октября в размере 5 тысяч рублей для всех граждан старше 70 лет. Чтобы устранить неравенство, существующее из-за разницы в региональных выплатах», — сказал Миронов.

Сейчас для пенсионеров ко Дню пожилого человека существуют региональные выплаты. Но суммы отличаются в разы. При этом сумма может зависеть и от возраста. Где и при каких условиях платят деньги:

жителям Челябинской области заплатят по 800 рублей, если они к 1 октября достигли возраста 55 лет (для женщин) или 60 лет (для мужчин);

в Рязанской области выплатят 539,24 рубля пенсионерам старше 90 лет, но только если они получают страховую пенсию по старости и проживают на территории региона;

в Ненецком автономном округе платят в зависимости от стажа и проживания в регионе. Если пенсионер отработал в регионе более 15 лет, а к 1 октября ему еще не исполнилось 70 лет, ему заплатят 5000 рублей. Тех, кто старше 70 лет и при этом имеет аналогичный стаж либо проживает в НАО не менее 20 лет, ждет сумма в 16 тысяч рублей. Аналогично заплатят и инвалидам;

в Ямало-Ненецком автономном округе выплата к празднику составит 1122 рубля для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет;

а в Приморском крае деньги получат все пенсионеры — по 1000 рублей на каждого проживающего в регионе.

Это создает атмосферу неравенства, считают депутаты. Поэтому необходима федеральная выплата, которая не будет зависеть от экономических возможностей регионов.

При этом местные выплаты отменять не нужно. Эти средства могли бы помочь пенсионерам оплатить лекарства, коммунальные услуги или приобрести необходимые вещи, сказала Яна Лантратова.