В России планируют выдавать продукты по сертификатам — кто на это может претендовать

Проект внесут в Госдуму на рассмотрение

165
На сертификаты нельзя будет купить алкоголь и табачную продукцию | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUНа сертификаты нельзя будет купить алкоголь и табачную продукцию | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

На сертификаты нельзя будет купить алкоголь и табачную продукцию

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Депутаты разрабатывают законопроект о создании сертификатов на продукты для малоимущих граждан. Мера должна помочь семьям в трудной ситуации. Проект внесут в Госдуму на рассмотрение.

Инициативу предложили председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ, претендовать на сертификаты смогут граждане, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума по субъектам РФ.

«Этот закон позволит обеспечить социальную справедливость: никто не должен оставаться без базовых продуктов питания. Мы предлагаем инструмент, который реально работает в регионах и теперь станет доступен для всех нуждающихся в России», — пояснил Гусев.

Предполагается, что номинальная стоимость продовольственного сертификата составит 30% от величины прожиточного минимума в конкретном регионе. При этом потратить эти средства можно лишь на базовые продукты питания.

«Причем эти деньги будут „окрашены“ для контроля их расходования. Ни алкоголь, ни табак, ни прочие излишества приобрести в рамках сертификата нельзя», — дополнил Нилов.

Помимо этого, отдельные меры поддержки предусмотрены для семей, которые воспитывают детей-инвалидов. Для них есть ряд дополнительных льгот и выплат. Подробнее о них мы рассказывали здесь.

