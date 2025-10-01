По уши в зерне, по горло в кредитах. Почему фермеры страдают из-за засухи и как чиновники привели отрасль к кризису

Уборка пшеницы Источник: правительство Ростовской области

Исторически у российских аграриев две беды — урожай и неурожай. Последняя бьет по сельскому хозяйству второй год подряд. Ростовский губернатор признал режим ЧС из-за гибели урожая федеральным. Масштабы потерь впечатляют: в этом сезоне на Дону собрали только 8 миллионов 205 тысяч тонн ранних зерновых при средней урожайности 25,9 центнера с гектара. Сравним с показателями двухлетней давности: региональный сбор — 16 миллионов тонн зерна и 44,2 центнера с гектара в среднем. Такой спад в главной житнице страны нельзя объяснить простым «не повезло с погодой», считают аналитики. Они говорят, что такой результат — это яркое свидетельство мощного упадка в сельском хозяйстве, вызванного аграрной политикой правительства.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский настаивает: таких потерь урожая можно было избежать. Смогли же американские фермеры в 2013 году противостоять засухе в полтора раза жестче. Потери урожая в пшеничном поясе США тогда составили 10%. Секрет прост: технологичность посевов, обработка в нужные погодные окна и грамотное внесение удобрений.

А что у нас?

А у нас пошлина на экспорт зерновых, изымающая треть выручки аграриев, говорят в один голос аналитики. Президент Российского зернового союза и директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов считает именно пошлины главной причиной тотального неурожая. И фермеры с аналитиками согласны. «Где тонко, там рвется», говорят аграрии.

Российские фермеры массово жалуются на заградительные пошлины. «Плавающую» ввели в 2021 году. «Плавающей» пошлина называется потому, что тариф пошлины определяют на одну неделю и ее размер определяется исходя из мировых цен на зерновые.

Злочевский подчеркивает, что из-за нехватки денег аграрии стали экономить на удобрениях, технике и перестали вписываться в погодные окна — а это сделало поля чувствительнее к испытаниям погодой и привело к падению урожайности.

— Вот цена технологичности. Наши нетехнологичные посевы — минус 30%. Что, собственно, и произошло в Ростове: в этом году 30% уничтожено погодными рисками. Конечно, потери были бы [в любом случае], но они были бы существенно меньше, если бы посевы были технологичными, — отметил Злочевский.

Влаги в почве не хватает — от этого страдают и зерновые, и подсолнечник. Причем многие аграрии увеличивают площади под масличными из-за низкой рентабельности пшеницы — но засуха сводит на нет их усилия удержать бизнес на плаву. Фермеры признаются, что не видят будущего в сельском хозяйстве: в отрасли на фоне санкций издержки взлетели в цене — причем подорожало все, кроме зерна. Пошлины бьют по выручке и не позволяют обновлять парк техники в нужном темпе — аграриям просто нечем расплачиваться по лизингу и кредитам, поэтому заемные компании отбирают комбайны и тракторы. Если еще и климат создает проблемы, хозяйство фактически банкротно, говорят фермеры.

Так, у фермера Романа Цыкоры из Зерноградского района Ростовской области из-за безденежья отобрали комбайны. Из-за засухи он получил вдвое меньше урожая и не смог расплатиться по лизингу.

Там, где засуха сказалась сильней, урожайность упала в четыре с лишним раза. Так, в Матвеево-Курганском районе Ростовской области аграрии в среднем собрали по 12,3 центнера с гектара, хотя два года назад собрали по 51,9 центнера с гектара. В Куйбышевском районе урожайность рухнула с 59,5 до 15, в Азовском — с 50 до 14,9 центнера с гектара.

Почему я сравниваю с показателями двухлетней давности? Потому что в прошлом году тоже была засуха и регион потерял треть урожая.

За четыре года рентабельность донских фермеров рухнула в десять раз. Аграрии признают, что экономят на удобрениях и вносят их в меньшем количестве — потому что денег нет. За последние четыре года удобрения подорожали почти в два раза, поэтому аграрии сокращают нормы внесения этих удобрений. Агрохимия подорожала — и фермеры пытаются заменить дорогие оригинальные препараты более дешевыми, говорил донской бизнесмен, депутат и заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ Николай Гончаров в интервью 161.RU.

— Два года назад мы собрали пшеницы [в среднем по] 54 центнера с гектара. В прошлом году — терпимые 36. А в этом году у нас полный [ужас], «рецидив» засухи: 12–13 центнеров с гектара, — говорит фермер из Азовского района. — Каюсь: купил удобрения с рук, оказалось — фуфло. Но не от хорошей жизни купил. Я два «Акроса» (зерноуборочный комбайн, производимый в Ростове. — Прим. ред.) продал, чтобы дебет с кредитом свести. Но у соседей-[фермеров] ситуация не сказать что лучше. Четырнадцать с чем-то — средний результат по району. На что жить? Это просто катастрофа.

Ему вторит кубанский фермер, продавший в этом сезоне трактор, сеялку и опрыскиватель — чтобы хватило на удобрения и средства защиты растений.

Потери урожая подсолнечника характерны для большей части Ростовской области и северо-запада Краснодарского края. В других регионах ситуация гораздо лучше, сообщил корреспонденту 161.RU гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Если бы пошлины отменили, фермеры могли бы вносить качественных удобрений больше, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Из-за падения рентабельности фермерских хозяйств и роста себестоимости производства рухнул спрос на сельхозтехнику. «Ростсельмаш» сообщил, что закупки зерноуборочных комбайнов упали на 74%. Это не предел, ситуация будет еще хуже из-за повышения утильсбора, комментируют аналитики.

«Ростсельмаш» основали в 1929 году. Компания выпускает машины и оборудование для сельскохозяйственных операций — от подготовки почвы до первичной переработки зерна. «Ростсельмаш» закончил 2024 год с чистой прибылью в 6,9 миллиарда рублей. Это в 2,3 раза ниже, чем по итогам 2023-го. Общая выручка завода за 2024 год составила 78,3 миллиарда рублей, снизившись по сравнению с 2023 годом почти на 20 миллиардов рублей.

— Ну, я так понимаю, логика у чиновников на самом деле [такая]: пока есть что выкачивать, будем выкачивать [деньги]. Когда нечего будет выкачивать, тогда и перестанут автоматом. К сожалению, это так. Просто нет понимания у чиновников того, что развернуть потом [ситуацию вспять] просто будет чрезвычайно трудно, — говорит Злочевский.

Депутат Госдумы РФ, заместитель председателя комитета по защите конкуренции Сергей Лисовский напомнил, что до 1994 года Россия длительное время импортировала зерно и в десятку мировых экспортеров пшеницы вошла только к 2002 году.

«Это произошло благодаря уникальной возможности, которую получил агробизнес: работать практически при одном из основных положений Адама Смита — невмешательстве государства в экономику. Таким образом, главной причиной роста экспорта стала свобода. Во-первых, свобода предпринимательства. Во-вторых, свобода распоряжения землей. В-третьих, свобода внешней торговли: российские фермеры получили право экспортировать свою продукцию на огромный мировой рынок. В-четвертых, была конкуренция внутри страны между экспортерами и между портами за перевалку зерна», — написал Лисовский в аналитическом материале «О состоянии на рынке зерна».

Но вероятность, что Ростовской области в следующем году с урожаем повезет, все же есть. Ставропольские аграрии так же платят пошлины, так же столкнулись с подорожанием удобрений, дизтоплива, техники — но получили в этом году рекордный урожай.

— Там в прошлом году был плохой урожай, у них была низкая рентабельность, не было маржи. Все было крайне печально с экономикой. Тем не менее, в этом году у них грандиозный урожай, рекордная урожайность, рекордная валовка, в том числе даже на востоке, где, в общем, давным-давно урожая не было, — сказал эксперт зернового рынка, пожелавший остаться анонимным.

Главная причина этому — фантастическое везение с погодой, отмечают аналитики. «Чудо», — так прокомментировал мне ставропольский фермер причины высокой урожайности в этом году.

Что ж, похоже, аграриям действительно остается уповать именно на него.

