«Действия будут законными»: банк имеет право не выдать деньги со вклада — кому и за что

«Действия будут законными»: банк имеет право не выдать деньги со вклада — кому и за что

Все зависит от конкретной ситуации

Банк может отказать вкладчику из-за отсутствия наличных в кассе офиса

Банк может отказать вкладчику из-за отсутствия наличных в кассе офиса

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Банк имеет право отказать вкладчику в выдаче его же собственных средств по нескольким причинам, и они далеко не всегда связаны с нарушениями. Подробнее об этом рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.

По законодательству банки обязаны исполнять обязательства перед вкладчиками. Но на практике бывают задержки, которые зачастую связаны с ограничениями по договору. Например, ноу-хау на рынке депозитов — безотзывные вклады.

Безотзывные вклады — вид банковского вклада, при котором вкладчик обязуется не забирать свои деньги до истечения установленного срока. Деньги остаются в банке на весь срок действия договора, и вкладчик не имеет права на досрочное расторжение соглашения.

Однако получить средства с таких вкладов можно в случае смерти вкладчика или если финансы срочно понадобились на лечение тяжелой болезни.

Еще отказать вкладчику в банке имеют право из-за отсутствия достаточной суммы наличных в кассе конкретного офиса. По информации Замалеевой, банки заранее планируют свои финансовые ресурсы. Если клиент попросит большую сумму, банк может отказать, если не найдет нужную сумму быстро.

Кроме того, деньги могут блокироваться из-за требований законодательства о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма, если в таких операциях банк что-то заподозрил. Не стоит забывать и о технических проблемах: сбой в системе.

Законны ли такие отказы в банке, зависит от конкретных обстоятельств.

«Если речь идет о правилах, закрепленных в договоре вклада, или о соблюдении норм законодательства — действия банка будут считаться законными. Однако искусственные задержки или формальные отказы без объяснений нарушают права клиента», — рассказала Замалеева агентству «Прайм».

Если банк вам отказал:

  1. Нужно зафиксировать факт отказа и попросить письменное объяснение причин.

  2. Обратиться к руководству отделения или в контакт-центр.

  3. Если ситуация не решается, можно направить жалобу в Банк России или Роспотребнадзор.

  4. В крайнем случае остается судебная защита, и практика показывает, что суды чаще всего встают на сторону вкладчиков.

Эксперт рекомендует внимательно изучить договор перед открытием вклада и уточнить условия досрочного снятия, а также порядок выдачи крупных сумм.

«Для надежности лучше заранее согласовать снятие значительных средств, особенно наличными. Полезна диверсификация: держите деньги не только в одном банке или только во вкладах. Это снижает риски и делает управление сбережениями более гибким», — советует Замалеева.

