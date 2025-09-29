НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Экономика Кризис-2025 Обзор «Дорожает вместе с гречкой»: что происходит с ценами на сливочное масло — разбираемся с экспертами

«Дорожает вместе с гречкой»: что происходит с ценами на сливочное масло — разбираемся с экспертами

В каких торговых сетях покупать продукт дешевле

172
Ждать ли нам нового «масляного» кризиса? | Источник: Роман Данилкин / 63.RUЖдать ли нам нового «масляного» кризиса? | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Ждать ли нам нового «масляного» кризиса?

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Цены на сливочное масло в России демонстрируют рекордный разброс по регионам. Если в одних частях страны продукт остается относительно доступным, то в других он сильно бьет по кошельку. Что стоит за этой разницей и как это скажется на потребителях в ближайшем будущем, наши коллеги из MSK1.RU узнали у экспертов.

Почем масло в регионах России

Российский рынок сливочного масла напоминает карту с двумя полюсами. На одном — регионы, где продукт остается относительно доступным. На другом — территории, где он превращается в товар премиум-класса. Это заметно при анализе данных Росстата за август 2025-го.

Цены на масло на Дальнем Востоке гораздо выше, чем даже в Москве | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаЦены на масло на Дальнем Востоке гораздо выше, чем даже в Москве | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Цены на масло на Дальнем Востоке гораздо выше, чем даже в Москве

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

При общероссийской стоимости килограмма в 1196,66 рубля наиболее доступным масло остается в Приволжском федеральном округе — 1044,95 рубля, а также в Южном федеральном округе — 1127,39 рубля. Напротив, максимальная цена зафиксирована на Дальнем Востоке, где килограмм масла обходится потребителям в среднем 1637,78 рубля.

В остальных регионах цены на сливочное масло близки к среднероссийской. В Центральном федеральном округе килограмм стоит 1194,19 рубля, в Уральском — 1208,64 рубля, в Сибирском — 1209,62 рубля. Несколько выше цена в Северо-Кавказском и Северо-Западном федеральных округах — 1239,21 и 1363,76 рубля соответственно.

При этом дешевле всего килограмм масла в России можно купить в городе Старый Оскол Белгородской области. Мониторинг Росстата показал, что в августе в приграничном регионе средняя цена этого продукта была 918,27 рубля. А самое дорогое масло продавали в Магадане — по 2140,97 рубля за килограмм.

Сервис «Ценозавр» приводит другие данные, которые несколько отличаются от Росстата.

«Самые высокие цены на масло в Приморском крае — 324,7 рубля за упаковку весом 180 граммов, а самые низкие — в Республике Алтай. Там пачка сливочного стоит 165,8 рубля, — рассказали MSK1.RU в „Ценозавре“. — При этом за месяц средняя стоимость не изменилась».

Почему в магазинах разные цены

Средние цены на сливочное масло в России варьируются в зависимости от торговой сети и бренда. Исследование «Ценозавра» показывает, что в пересчете на упаковку весом 180 граммов дороже всего этот продукт стоит в сети «ВкусВилл» — 394 рубля, а дешевле всего в «Светофоре» — 131,1 рубля.

Среди брендов максимальная цена зафиксирована у масла Laplandia — 389,4 рубля, а минимальная — у продукта под названием «Буренкин луг», 73,1 рубля за пачку.

Конечная цена масла в магазине складывается из нескольких компонентов. Первый — закупочная стоимость. Хотя базовые цены у производителей для всех ретейлеров примерно равны, крупные сети получают существенные скидки за большой объем поставок.

Второй важный фактор — логистика. Расходы на транспортировку товара от производителя до полки напрямую влияют на конечную цену для потребителя.

Третий компонент — издержки самой торговой точки. На них влияют региональные особенности: уровень заработной платы сотрудников и стоимость аренды торговых площадей, которая сильно разнится в зависимости от расположения и престижности локации.

Что будет с ценой масла дальше

Если посмотреть на цифры в статистике, стоимость сливочного масла уже несколько месяцев подряд держатся примерно на одном уровне. Эксперты считают, что цены не будут повышаться значительно, и вот почему.

«Минсельхоз продолжает поддерживать отрасль, ведь молоко и масло относятся к продуктам первой необходимости. Производителям снизили НДС с 20 до 10%, а укрепление рубля сделало импортные компоненты дешевле. Важным шагом стала отмена пошлины на ввоз сырья для масла: до середины июня можно было завозить его беспошлинно», — считает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Рута Абрамова.

В прошлом году масло резко подорожало и стало недоступно самым уязвимым жителям России | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ прошлом году масло резко подорожало и стало недоступно самым уязвимым жителям России | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В прошлом году масло резко подорожало и стало недоступно самым уязвимым жителям России

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Аналитики считают, что снижение ключевой ставки тоже поможет удержать цены на масло. Конечно, свою роль играют логистика, упаковка и импортные компоненты, но в целом рынок сейчас гораздо стабильнее, чем раньше.

«В этом году не было серьезных засух или других глобальных катаклизмов вроде масштабных пожаров или неурожая, которые обычно сильно влияют на цены, — добавляет юрист-экономист Юрий Капштык. — Конечно, с учетом ежегодной инфляции в районе 5–7% некоторая коррекция цен возможна. Но я не думаю, что масло станет недоступным или дефицитным продуктом».

При этом к Новому году цены могут традиционно подрасти. Как поясняет финансовый эксперт Татьяна Волкова, к этому могут привести несколько факторов: дефицит сырья, ослабление рубля, общая инфляция и рост зарплат на производствах.

«Масло, несмотря на то что является „национальным“ продуктом, всё равно попадает в общий пул товаров, которые дорожают вместе с гречкой и другими базовыми продуктами, — считает эксперт. — Осенью традиционно молока достаточно, переработка идет активно, поэтому ситуация выглядит относительно стабильной. Но ближе к Новому году объемы сырья сокращаются, возникает дефицит, а спрос, наоборот, растет. Именно поэтому в конце года обычно цены начинают подниматься».

А вы замечаете рост цены на пачку масла?

Очень, подорожание бьет по карману
Да, но пока не критично
Да, стал (-а) меньше покупать
Не вижу никаких изменений

Цены в России повышаются не только на продовольствие — молоко и народный продукт гречку, в зоне риска также бензин. Также наши коллеги узнали у экономиста, почему упали цены на нефть и сколько мы за это заплатим.

