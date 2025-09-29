«Может привести к глубокой рецессии». Россияне больше не могут платить по долгам — есть ли выход

Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Россияне всё глубже в «долговом болоте», несмотря на все титанические усилия Центробанка по ограничению выдачи рискованных кредитов. Свидетельствуют об этом многочисленные опросы. Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) подсчитала: каждый пятый россиянин (22%) испытывает трудности с погашением кредитов, а значительная часть заемщиков тратит на платежи большую часть своего бюджета. Подробности — в материале MSK1.RU.

Вот только некоторые цифры КонфОП:

22% россиян не могут платить по кредиту;

18,5% заемщиков тратят на кредитные платежи более половины своего бюджета;

почти 21% опрошенных считают свою долговую нагрузку слишком высокой.

Народный фронт тоже сигнализирует: 28% россиян тратят большую часть своих доходов на обслуживание долгов, вплоть до 100% доходов. 22% направляют на погашение кредитов 30–50% своего дохода. У 45% заемщиков выплаты составляют менее 30% их ежемесячного дохода.

У большинства граждан, имеющих десять и более кредитов, отсутствует стабильный официальный заработок. Это говорит о том, что заемщики берут новые кредиты для погашения старых, что приводит к неконтролируемому росту долговой нагрузки. Фактически это как лудомания: проигравшись, бежишь ставить еще. А здесь, взяв и не вернув кредит, бежишь за новым.

«Цифры опросов, если и говорят о чем-то, то вряд ли о том, что действия денежных властей не ведут к снижению закредитованности, — считает генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев. — Налицо классическое вызревание просроченной задолженности там, где лимиты на кредитование пришли поздно или исчисление долговой нагрузки позволяло кредиторам выдавать средства лицам с неподтвержденным доходом».

Правда, без труда можно найти и множество других подобных исследований, цифры будут отличаться, но тренд идентичен: всё больше россиян не способны оплачивать кредиты. Как же так выходит, если чиновники с телеэкранов отчитываются: и ключевую ставку снизили (а с ними и ставку по кредитам), и микрозаймы ограничили, и запретили давать ссуды неплательщикам?

«Действительно, для ограничения выдачи займов лицам с высокой долговой нагрузкой Центробанк ввел так называемые макропруденциальные лимиты. И без этих мер закредитованность была бы еще больше, мы увидели бы еще больше просрочек платежей и банкротств заемщиков», — считает финансовый советник, основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин.

Макропруденциальные лимиты (МПЛ) — это количественные ограничения, которые Банк России устанавливает для банков на выдачу рискованных кредитов. Проще говоря, банкам запрещено выдавать свыше определенного процента таких кредитов от общего объема всех новых займов.

Родин отмечает, что кредиты являются двигателем экономики, но необходимо соблюдать баланс между защитой заемщиков и поддержкой бизнеса.

«Надо ли и далее ужесточать макропруденциальные меры, вопрос сложный. С одной стороны, это убережет заемщика, который не умеет планировать свои личные финансы и уберечь себя от краха, с другой — убьет российский бизнес, который из-за снижения покупательской способности и невозможности вести бизнес без заемных средств прекратит свое существование. И это всё как раз и может привести к глубокой рецессии», — размышляет эксперт.

Финансовый советник, основатель компании Vedeneeva Consulting Group Анна Веденеева согласна с коллегами: все-таки меры Центробанка работают, по крайней мере ему удалось охладить кредитный рынок.

«А вот ключевая причина, по которой россиянам не хватает денег на кредиты, лежит не в самих ограничениях, — говорит Веденеева. — Произошла, скажем так, эрозия реальных располагаемых доходов. И это на фоне высокой инфляции и замедления экономического роста. То есть меры Центробанка по ограничению кредитования работают именно так, как должны. Но когда у населения стагнируют доходы, эффект ощущается населением особенно болезненно».

Что будут делать власти?

«Макропруденциальные меры Центробанка предотвращают усугубление ситуации, когда домохозяйства увязли бы в долгах. Но они не могут компенсировать снижение покупательной способности! Проблема не в том, что кредит стали давать реже, а в том, что фундаментальная способность населения его обслуживать снизилась. Так что требуется комплексный подход, сочетающий как финансовую стабильность, так и стимулирование экономического роста», — говорит Веденеева.