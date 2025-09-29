НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Порубили в денежный фарш: место, где купюры и монеты уничтожают тоннами, — репортаж из закулисья Центробанка

Порубили в денежный фарш: место, где купюры и монеты уничтожают тоннами, — репортаж из закулисья Центробанка

На специальном полигоне уже похоронены десятки миллиардов рублей

86
За год в Новосибирске уничтожают около 80 тонн налички | Источник: Сергей Уланов / NGS.RUЗа год в Новосибирске уничтожают около 80 тонн налички | Источник: Сергей Уланов / NGS.RU

За год в Новосибирске уничтожают около 80 тонн налички

Источник:

Сергей Уланов / NGS.RU

Финансовый поток в прямом смысле слова — это непрекращающийся цикл печати и уничтожения денежных знаков. Монополистом этой опции является государство. За подделку купюр или монет грозит реальный срок, а вот намеренная порча или уничтожение не влечет уголовной или административной ответственности для граждан. В Центральном банке в процессе уничтожения изношенных или испорченных купюр участвуют несколько специалистов, которые с помощью огромных агрегатов превращают деньги в тлен. Буквально. Подробнее о том, где кончается жизнь налички, — в материале нашего новосибирского коллеги из NGS.RU Сергея Уланова.

Важный факт: деньги не устаревают. Утилизации подлежат только изношенные и испорченные купюры. Все банкноты, выпущенные за последние 27 лет, до сих пор в ходу. Любое сообщение о том, что их нужно срочно обменять, скорее всего, уловка мошенников.

Некондиция

Купюры и монеты отправляют в небытие в стенах Центрального банка | Источник: Антон Дигаев / NGS.RUКупюры и монеты отправляют в небытие в стенах Центрального банка | Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Купюры и монеты отправляют в небытие в стенах Центрального банка

Источник:

Антон Дигаев / NGS.RU

Банкнота изымается из оборота не по возрасту, а по состоянию «здоровья»: оторванный угол, пятно, заклеенные части. Такие купюры банк бесплатно заменит или отправит на специальную экспертизу. «Магическая» планка в 55% уцелевшей площади решает многое: если сохранилось меньше, то ее уже нигде не поменяют и не примут, банкнота неплатежеспособна.

Уничтожение ветхих купюр — элемент денежной гигиены. Кроме того, своевременная замена купюр влияет на скорость обращения денег. Мелкие номиналы «живут» меньше: например, 10–50-рублевые купюры могут оставаться в активном обороте всего около года.

«Некоторые люди пишут на банкнотах синими чернилами любовные письма. Другие пытаются из фрагментов разных банкнот сделать одну и надеются, что она станет пятитысячной купюрой. Такие деньги мы не можем выпустить в обращение», — объяснила эксперт кассового центра Сибирского ГУ Банка России Екатерина Беседина.

На территории банка есть хранилище и специальные помещения, где деньги проверяют на ветхость и подлинность, а затем прогоняют по трубам воздушным потоком в специальные шредеры | Источник: Антон Дигаев / NGS.RUНа территории банка есть хранилище и специальные помещения, где деньги проверяют на ветхость и подлинность, а затем прогоняют по трубам воздушным потоком в специальные шредеры | Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

На территории банка есть хранилище и специальные помещения, где деньги проверяют на ветхость и подлинность, а затем прогоняют по трубам воздушным потоком в специальные шредеры

Источник:

Антон Дигаев / NGS.RU

Организатором процесса является Банк России: региональные управления и центры обработки наличности принимают купюры у коммерческих банков и инкассаторских служб, сортируют их на жизнеспособные, ветхие и сомнительные — для этого есть счетно-сортировальные машины.

«Скорость такой машины — 33 банкноты в секунду. За эту секунду машина оценивает банкноты более чем по 40 параметрам: скотч, загрязнение, визуальный образ, загнутые углы и многое другое, — рассказала Екатерина Беседина. — Кроме этого, она сравнивает серийные номера на банкноте. Все эти данные сохраняются навсегда в базе Банка России — таким образом мы можем отследить географию каждой банкноты, где, когда и как она побывала в закромах ЦБ».

Последние дни налички

В спрессованных брикетах купюры «мелкого помола», а в синих боксах&nbsp;— около 360&nbsp;килограмм денег, или попросту 1&nbsp;миллиард | Источник: Антон Дигаев / NGS.RUВ спрессованных брикетах купюры «мелкого помола», а в синих боксах&nbsp;— около 360&nbsp;килограмм денег, или попросту 1&nbsp;миллиард | Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

В спрессованных брикетах купюры «мелкого помола», а в синих боксах — около 360 килограмм денег, или попросту 1 миллиард

Источник:

Антон Дигаев / NGS.RU

Процесс уничтожения денег двухэтапный и технологичный. Сначала счетно-сортировальные комплексы отделяют годные купюры и выделяют сомнительные для экспертизы. Затем ветхие отправляют в перерабатывающие линии — их ждут измельчение, доводка до «фаршеобразного» состояния и прессовка в брикеты.

«Банкноты, которые машина классифицировала как ветхие, уничтожают здесь же в процессе сортировки. Они превращаются в обрезь — кусочки примерно 2 на 6 миллиметров — и по трубопроводу выходят за пределы кассового узла. Далее они дополнительно перемешиваются для того, чтобы исключить возможность восстановления первоначального вида банкнот, и брикетируются. А те банкноты, которые машина признала годными, упаковываются в пачки. Затем они укладываются уже кассирам в кассету», — описала процесс эксперт.

В специальном шредере купюры нарезают на кусочки 2 на 6&nbsp;миллиметров | Источник: Антон Дигаев / NGS.RUВ специальном шредере купюры нарезают на кусочки 2 на 6&nbsp;миллиметров | Источник: Антон Дигаев / NGS.RU
Тщательно перемешивают, чтобы исключить любую попытку собрать «пазл» | Источник: Антон Дигаев / NGS.RUТщательно перемешивают, чтобы исключить любую попытку собрать «пазл» | Источник: Антон Дигаев / NGS.RU
Так выглядит «денежный фарш» | Источник: Антон Дигаев / NGS.RUТак выглядит «денежный фарш» | Источник: Антон Дигаев / NGS.RU
+1
Конечный продукт утилизации налички&nbsp;— брикеты | Источник: Антон Дигаев / NGS.RUКонечный продукт утилизации налички&nbsp;— брикеты | Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Купюры в кассетах формируют в специальный контейнер для хранения, вес которого может достигать 360 килограмм. Если наполнить все ячейки купюрами по 5 тысяч рублей, то полный контейнер будет содержать 1 миллиард.

Деньги, которые не идут в утиль, остаются в специальном хранилище. Как говорят сотрудники Центрального банка, общий объем налички разного достоинства здесь — примерно 20 железнодорожных вагонов.

Каждый брикет — это определенная сумма денег в эквиваленте измельченных купюр определенного достоинства. Например, если нашинковать пятитысячные купюры, то брикет — это миллион рублей, если перемолоть тысячи — примерно 200 тысяч рублей. В каждом наполненном контейнере примерно 400 килограмм «денежного фарша» в брикетах.

«Производительность шредера составляет 150 килограмм обрези в час. Если в среднегодовом значении посмотреть, то в день может уничтожаться до 285 тысяч банкнот. В год — около 80 тонн денег. Если пересчитать на различные номиналы, это около 46 миллиардов рублей», — рассказал главный инженер-электроник управления наличного денежного обращения Сибирского ГУ Банка России Владимир Богатырев.

Монеты уничтожают реже: за три года примерно 5&nbsp;тонн | Источник: Антон Дигаев / NGS.RUМонеты уничтожают реже: за три года примерно 5&nbsp;тонн | Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Монеты уничтожают реже: за три года примерно 5 тонн

Источник:

Антон Дигаев / NGS.RU

Кстати, уничтожают здесь не только бумажные купюры, но и монеты. Даже они выходят из строя: их гнут, плющат, в них делают отверстия. С 2022 года в Новосибирске уничтожено — буквально порублено на мелкие кусочки — около 5 тонн металлических рублей.

Деньги в стенах

Из-за высокого содержания химикатов брикеты нельзя сжигать&nbsp;— их вывозят на специальный полигон | Источник: Антон Дигаев / NGS.RUИз-за высокого содержания химикатов брикеты нельзя сжигать&nbsp;— их вывозят на специальный полигон | Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Из-за высокого содержания химикатов брикеты нельзя сжигать — их вывозят на специальный полигон

Источник:

Антон Дигаев / NGS.RU

Измельченные купюры обычно прессуют в брикеты и утилизируют как ТБО или специализированные отходы. Повторное их использование ограничено: краски и специальные химические составы банкнот осложняют вторичную переработку, поэтому массового «переплавления» в новую бумагу не происходит. Иногда мелкие партии идут на нестандартные промпроекты, но это исключение, а не правило.

Был случай, когда омская строительная компания забирала денежные брикеты и использовала как материал для утепления стен в частных домах. Но это единичный случай.

Сжигать деньги нельзя, хотя, казалось бы, это проще. Химический состав краски и бумаги при горении даст вредные выделения. Поэтому их просто закапывают. Получается, что где-то действительно есть «поле чудес», где в толще земли скрыты баснословные суммы в рублевом эквиваленте мельчайшего помола.

