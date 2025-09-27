Почему яйца стали такими дешевыми и в чем опасность низких цен? Объясняет экономист

Что происходит с ценами на яйца и что будет потом: разбор с экономистом Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Вероятно, вы заметили, что в последнее время с ценами на яйца в магазине происходят какие-то чудеса: если за последний год мы привыкли к 120–140 рублям за десяток, то сейчас их можно найти и за 50, и даже за 35 рублей. Такое резкое падение стоимости удивляет многих покупателей, которые привыкли к постоянному росту.

Что происходит с ценами на основной источник животного белка, в чем причина такого резкого спада и что будет потом, попытался разобраться MSK1.RU.

Сколько стоят яйца в магазинах

Мы отправились в популярные сетевые магазины и выяснили, за сколько можно купить яйца в сентябре 2025 года.

«Пятерочка»

В одном из супермаркетов сети яйца стоят по-разному: можно найти десяток как за привычные уже 139 рублей , так и за 39,99 рублей . Везут дешевые яйца из Пермской, Ленинградской и Вологодской областей.

«Дикси»

В этой сети, как и в «Пятерочке», можно встретить как и привычное всем яйцо за 138 рублей , так и подешевле — за 59,99 и 69,99 рублей . Первые, правда, уже все раскупили.

«Магнит»

В одном из магазинов сети «Магнит» цены оказались не такими полярными, как в магазинах других сетей. К примеру, «Окское», которое стоит порядка 138–140 рублей в других сетях, тут можно приобрести за 109 рублей . Примерно столько же ( 105 рублей ) просят и за другую марку. Но и самые дешевые яйца тут не шокируют по сравнению с «Пятерочкой» — за самый бюджетный вариант просят 71 рубль . А везут их, к слову, из Белоруссии.

«Верный»

В магазинах этой сети нашлись одни из самых дешевых яиц — 34 рубля за десяток. Везут их из Смоленской области.

«Азбука вкуса»

А в одной из самых дорогих сетей дешевых яиц ожидаемо не оказалось — самые бюджетные стоят 117 рублей — это цена за яйца С2 собственной торговой марки. Также нашлись яйца за 159 рублей и 190 рублей. А самые дорогие яйца — 329 рублей за 9 штук .

В чем причина низких цен

О причинах спада цен и прогнозах MSK1.RU поговорил с экономистом, бывшим замминистра сельского хозяйства Леонидом Холодом.

По словам эксперта, нынешнее падение цен стало ответом на их «бешеный» рост в прошлом. Самый высокий рост показал конец 2023 года. Тогда скачок до 160–200 рублей за десяток был малообъясним и сопровождался легким дефицитом. Его дополнительно подогрела новогодняя лихорадка покупателей и заявления властей о возможном импорте и регулировании цен. Но цены весь 2024 год оставались прежними и не падали ниже 104 рублей.

И эти высокие цены, в свою очередь, дали обратный эффект: они стимулировали развитие производства.

«За 5 месяцев текущего года производство яиц выросло на 6,1%, — рассказал MSK1.RU Леонид Холод. — Это ввод в эксплуатацию новых птицефабрик, достаточно конкурентных, хороших, качественных, с низкой себестоимостью».

В результате на рынке возник переизбыток продукции. Спрос внутри страны остался на прежнем уровне, а наращенные объемы оказались невостребованными. Экспортировать яйца сложно из-за бюрократических и логистических препятствий. Это поставило многих производителей, особенно не самых эффективных, в тяжелое положение.

«Часть птицефабрик оказалась просто в безвыходной ситуации, — объясняет экономист. — Жаловались месяца два тому назад, что у них просто нет денег для того, чтобы просто даже несушек кормить».

Яйца — скоропортящийся товар. Это вынудило многих производителей продавать продукцию себе в убыток, лишь бы избавиться от нее.

«Я видел там яйца по 29 рублей, по 35 рублей, фактически это ликвидационная цена. То есть это не скидка, это не промоушен», — подчеркивает Холод.

По его оценке, средняя себестоимость десятка яиц составляет около 60 рублей. Продажа по 35 рублей — это прямые убытки для производителя после учета всех расходов на логистику и торговую наценку.

Что будет с ценами дальше

Такая выгодная для покупателей ситуация может продлиться до тех пор, пока с рынка не уйдут самые слабые игроки. Однако она опасна для всей отрасли. Низкие, «ликвидационные», цены тянут вниз и тех, кто пытается продавать яйца по справедливой цене, покрывающей все издержки. Это может привести к «цепному кризису».

Леонид Холод видит выход в мерах государственной поддержки. Во-первых, это увеличение промышленной переработки яиц — например, закупка сухого желтка для государственных нужд или медицинской промышленности. Во-вторых, необходимо не импортировать яйца, как это до сих пор происходит, а, наоборот, упрощать процедуру их экспорта, чтобы убрать с внутреннего рынка лишнюю продукцию.

Экономист считает, что такая низкая цена на яйца — симптом серьезного кризиса перепроизводства. И без принятия мер этот цикл может повториться снова, обернувшись новым витком роста цен в будущем — производитель, оставшийся на рынке, должен будет компенсировать свои убытки.