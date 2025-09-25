НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Центробанке намекнули на решение по ключевой ставке: на нее повлияет новый бюджет страны

Набиуллина пообещала выверять каждый шаг

240
Банк России будет ориентироваться на бюджетную политику во время принятия решения по ключевой ставке, однако не надо ожидать сильного понижения. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на XXII Международном банковском форуме.

«Если кто-то сомневается, что инфляция будет дальше замедляться, а мы видим, что инфляционные ожидания высокие, то тогда не надо ориентироваться на низкую ставку, не надо повторять уроки прошлого года», — сказала Набиуллина.

Центробанк будет принимать дальнейшие действия, тщательно выверяя каждый шаг. Слишком быстрое снижение показателя может разогнать маховик инфляции. Предсказуемость бюджетной политики станет важнейшим фактором при принятии решений по ключевой ставке в октябре, отметила председатель Банка России. 

«То, что появилась определенность, — это очень позитивный фактор. Могу сразу сказать, что для Центрального банка сбалансированный бюджет гораздо лучше, чем было бы увеличение дефицита. Это лучше и для бюджетной устойчивости, и для инфляции, и для уровня процентных ставок», — подчеркнула глава ЦБ. 

Набиуллина оценила проект бюджета РФ и назвала его дезинфляционным. Она не исключила, что возможно повышение цен из-за повышения НДС, но это временно. 

По ее словам, сейчас Россия впервые проходит полноценный экономический цикл. Она напомнила, что в 2008–2009 гг., 2014–2015 гг., 2022 году происходили внешние шоки и резкая остановка экономики. Это приводил к резкому росту безработицы и инфляции, но после преодоления первоначального всплеска инфляции можно было быстро снижать ключевую ставку. Сейчас процесс выхода из перегрева экономики отличается. Он не резкий, а постепенный. 

Министерство финансов России составило проект бюджета на 2026–2028 года. В нем заложены новые выплаты и повышение налогов. Подробнее об этом рассказали в материале. Увеличение НДС приведет к росту цен, считают эксперты. Повышение ставки пополнит бюджет на 1 трлн рублей в год.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Эльвира Набиуллина Ключевая ставка Рост цен Бюджет
Комментарии
5
Гость
1 час
Снижайте до 10%!!!
Гость
51 минута
Повышение ндс скажется на росте товаров, а на пенсии как скажется?
Читать все комментарии
