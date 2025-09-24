Как изменится МРОТ, инфляция и курс доллара в 2026 году: законы и прогнозы от властей

Оплата труда вырастет, а вместе с ней и доллар Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

В 2026-м году минимальный размер оплаты труда вырастет на 20% — до 27093 рублей. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

МРОТ — это сумма, меньше которой работодатель не может платить сотрудникам. С учетом этого показателя рассчитывают минимальный размер отпускных, больничного, в том числе по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет и некоторые другие социальные выплаты. В 2025-м году показатель находится на уровне 22440 рублей.

«Подготовлены корректировки в действующее законодательство в повышении минимального размера оплаты труда. Он вырастет более чем на 20% с 1 января следующего года, составит 27093 рубля. Эта мера будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 миллионов человек», — сказал Мишустин в ходе заседания правительства.

Кроме этого, изменится и инфляция, но наоборот в меньшую сторону. В 2025-м году она, как предполагает Минэкономразвития, будет на уровне 6,8% (исходя из этого проиндексируют многие пособия), а в 2026-м году упадет до плановых 4%.

Рубль тоже начнет падать. В 2026-м, по оценке министерства, среднегодовой курс доллара составит 92,2 рубля. В следующие два года американская валюта еще усилится — сначала до 95,8 рубля, а в 2028-м году — до 100,1 рубля.