В бюджет страны заложили деньги на новую выплату для россиян: кому она будет доступна и как ее получить

В бюджет страны заложили деньги на новую выплату для россиян: кому она будет доступна и как ее получить

Речь идет о десятках тысяч рублей

Не все семьи смогут получить «налоговый кешбэк»

Не все семьи смогут получить «налоговый кешбэк»

Минфин составил проект бюджета на 2026–2028 годы. В нем среди прочего значится новая выплата для семей, где есть двое и более детей. Речь идет о так называемом семейном налоговом вычете, который хотят ввести с 1 января 2026 года.

Выплата будет производиться в размере 7 из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). То есть человек платит в течение года стандартный налог, а после этого обращается и возвращает себе обратно часть этих средств. Если проект примут, то семьи с детьми смогут вернуть себе часть налогов, выплаченных в 2025 году. За выплатами надо будет обратиться с 1 мая по 1 октября 2026 года.

Для получения семья должна соответствовать ряду критериев:

  1. Ее среднедушевой доход должен быть меньше полутора региональных прожиточных минимумов.

  2. У потенциального получателя нет долгов по алиментам.

  3. Возраст детей не должен превышать 18 лет, а в случае если ребенок учится по очной форме обучения — 23 года.

Согласно данным Минфина, «налоговый кешбэк» сможет получить около половины из числа всех семей с двумя и более детьми в России. Выплата будет финансироваться из федерального бюджета.

Как рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в среднем такие семьи могут получать в год от 56 тысяч до 189 тысяч рублей.

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что выплата будет зависеть от суммы начисленного налога, а право на ее получение — от региона. Например, в Москве прожиточный минимум выше, чем в Орловской области. Поэтому семьи с одинаковым доходом в одном регионе будут получать «налоговый кешбэк», а в другом нет, объяснил депутат.

Депутаты Госдумы работают над законом о похожей возможности для семей с одним ребенком. Для них также хотят снизить ставку НДФЛ — до 6%.

Как объяснил Нилов, если просто снизить ставку НДФЛ, то деньги (в большей части случаев) останутся у работодателя. Чтобы исключить это, согласно инициативе, он будет удерживать и перечислять налог, а возврат суммы обеспечит государство. Это гарантирует, что деньги точно попадут к работнику.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Пособие и выплата Помощь семье Налоговый вычет
Комментарии
Гость
1 час
Почему нет выплат соцльным категориям жителям России, пенсионерам и инвалидам???
Гость
1 час
А почему не сделать бесплатный проезд для пенсионеров и инвалидов , для школьников и студентов, в Ярославле и Ярославской области, а так вообще по России для льготников,почему пенсионеры и инвалиды должны платить в общественном транспорте, и школьники и студенты,где деньги Зин???
