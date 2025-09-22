Кто может получать две пенсии одновременно: полный список

Большинству граждан придется выбирать, какую пенсию они хотят получать Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В России при достижении определенного возраста каждый получает право на пенсию. Но есть категории граждан, которые могут рассчитывать на две выплаты одновременно. Расскажем обо всех возможностях.

«Военные пенсионеры, работавшие еще и на гражданке, при определенных условиях могут получать две пенсии сразу: одну — по линии силовых ведомств, а другую — по линии ПФР. Речь идет о бывших военнослужащих, работниках прокуратуры, Министерства обороны РФ, МВД, ФСБ и ряда других ведомств», — сообщается на сайте Социального фонда России.

Для того чтобы у военного пенсионера возникло право на страховую пенсию по старости, необходимо:

достигнуть общеустановленного пенсионного возраста;

иметь регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования, чтобы сведения о начисленных и уплаченных работодателем страховых взносах, а также о периодах работы в гражданских учреждениях отражались на индивидуальном лицевом счете в ПФР;

иметь стаж работы в гражданских организациях, не учтенный при назначении военной пенсии;

иметь в наличии требуемую сумму индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Если соблюдены все вышеуказанные условия, то вы имеете право обратиться с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в Социальный фонд. Также можно это сделать в электронном виде через личный кабинет или портале госуслуг.

К заявлению нужно прикрепить справку по месту получения пенсии о периодах службы, работы, учтенных при назначении военной пенсии, а также документы, подтверждающие гражданский стаж (трудовая книжка, трудовой договор).

Также по две пенсии могут получать особые категории граждан. Они перечислены в законе «О государственном пенсионном обеспечении». Среди них:

граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, — они могут получать пенсию по инвалидности и страховую по старости ;

участники Великой Отечественной войны (также пенсию по инвалидности и страховую по старости );

родители военных-срочников, которые погибли в период прохождения военной службы (или из-за травм, полученных на службе). Для них есть несколько вариантов сразу двух пенсий: например, пенсия по случаю потери кормильца и социальная пенсия ;

в аналогичном случае вдовы военных-призывников, которые не вступили в новый брак, и их дети-инвалиды. Например, они могут получать вместе пенсию по случаю потери кормильца и пенсию за выслугу лет (по инвалидности) ;

космонавты. Один из вариантов для них — это пенсия за выслугу лет вместе со страховой пенсией по старости .

Каждая из них назначается по своим правилам и выплачивается из разных источников: государственная — из федерального бюджета, страховая — через Социальный фонд России. Россиянам необходимо предоставить полный пакет документов, который подтверждает право на каждый вид выплат.

Помимо этого, существует накопительная пенсия. Она выплачивается независимо от других. Главное, чтобы человек участвовал в программе и имел соответствующие накопления.

К ней же относится и корпоративная пенсия. В ее формировании обычно участвуют сотрудник и работодатель. Они вместе делают накопления, из которых работник, достигнув определенного возраста, сможет получить дополнительные выплаты в старости.