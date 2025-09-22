«Синие» против «белых»: рабочие или клерки первыми затянут пояса? Разрыв в зарплатах в России превысил 7,5 раза

Квалифицированных рабочих остро не хватает Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Согласно отчету, 20% россиян с самыми низкими доходами зарабатывают в среднем 31 тысячу рублей в месяц, в то время как 20% самых высокооплачиваемых специалистов и менеджеров высшего звена — 233 тысячи. Таким образом, разница в доходах составляет 7,5 раза.

Несмотря на то что разрыв остается значительным, он достиг своего минимума за весь период наблюдений с 2000 года. Наиболее резкое сокращение, если верить Росстату, произошло в 2020–2021 годах, однако затем он опять увеличился.

Причем авторы исследования считают, что основным фактором, способствующим сокращению разрыва в доходах, является более быстрый рост зарплат у низкооплачиваемых категорий. Правда это или красивый миф, MSK1.RU спросила у экспертов.

«Нужно оценивать не доходы, а затраты граждан»

— Сокращение зарплатного разрыва — это хороший тренд, — говорит заведующий кафедрой логистики Финансового университета при Правительстве РФ, профессор Иван Петров. — При этом мы часто слышим, что в России этот разрыв выше, чем в «развитых» странах, в которых он, как правило, составляет от 2 до 6 раз. И это плохо, так как свидетельствует о социальном неравенстве в нашей стране.

Но надо обратить внимание на методику расчетов, в которой могут отсутствовать доходы от акций и объектов недвижимости, которые у богатых граждан других стран значительно выше, чем у всего населения. Для статистической достоверности сравнения уровня социального неравенства необходимо оценивать не доходы, а затраты граждан.

— В России есть другие факторы, искажающие статистику, например «серые» зарплатные схемы.

— Судя по исследованию FinExpertiza в низкооплачиваемом сегменте работники получают в среднем 23 тысячи. Это полностью корректируется с федеральным минимальным размером оплаты труда (МРОТ), в России установленным с 1 января 2025 года на уровне 22 440 рублей в месяц.

Да, с целью минимизации проблем с налоговой инспекцией работодатели устанавливают официальную зарплату на уровне чуть выше МРОТ, а стимулируют высокопроизводительную работу сотрудников через выплаты по «серым» схемам. И это может повышать реальную, но не учитываемую в системе статистического учета зарплату более чем в 2 раза.

— А вот почему у 20% самых богатых россиян доходы, судя по исследованию, растут так медленно?

— Если говорить о 20%-й выборке с наибольшими доходами, то на сдерживание заработных плат в этом сегменте повлияла прогрессивная шкала налогообложения по НДФЛ.

«Высокие зарплаты повышают себестоимость товаров»

— Сегодняшний кадровый рынок переживает серьезные трансформации, и одной из самых заметных тенденций стал дефицит квалифицированных рабочих рук. Вот компании и вынуждены активно бороться за «синих воротничков», предлагая им не просто достойную, а по-настоящему привлекательную заработную плату и условия труда, — объясняет причины кадрового разрыва руководитель рекрутинговой сети «ПроРабота» Ксения Юркова.

— То есть профессия рабочего снова стала престижной и дорогой, как в советское время?

— Да, дефицит специалистов в рабочих профессиях, будь то сварщики, токари, операторы станков с ЧПУ или квалифицированные инженеры, привел к тому, что компании больше не могут позволить себе работать по старым схемам. Им приходится пересматривать не только зарплатные предложения, но и сам минимальный порог дохода, который они готовы устанавливать. И увеличение заработной платы для рабочих профессий, безусловно, оказывает позитивное влияние на экономику.

— При этом огромные зарплаты и «разогревают» экономику, толкая вверх цены, не так ли?

— Высокие зарплаты, с одной стороны, стимулируют рост производства, повышает покупательскую способность населения и, как следствие, способствуют росту потребления. Однако ускоренный рост зарплат, особенно в условиях нехватки кадров, может привести и к росту себестоимости продукции, что потребует дальнейшей адаптации со стороны как бизнеса, так и потребителей.

«Типовой труд будут всё больше вытеснять машины»

— Думаю, разрыв в доходах сохранится на прежнем уровне или увеличится, — говорит основатель консалтингового агентства «ПЕРСОНАЛиТЫ» Дарья Гришанина. — Рынок находится на пике кадрового дефицита на «синие воротнички», обусловленного импортозамещением и санкционным режимом, в то время как подрастающее поколение не стремится к работе руками.

Вместе с тем в работу офисных «белых воротничков» плотно входит ИИ, не просто облегчая им труд, а конкурируя со многими профессиями, которые, по прогнозам, могут скоро перестать быть востребованы на рынке (например, аналитики, копирайтеры и другие).

— Тогда откуда такой огромный разрыв? Правда, что самые низкооплачиваемые сотрудники стали получать больше?

— А этот разрыв сохранится не между офисом и заводом, а между теми, кто проявил гибкость и смог влиться в новую цифровую реальность, и теми, кто остался на прежнем уровне.

То есть зарплаты не будут жестко привязаны к типу «воротничков» — «синие» (рабочие) или «белые» (офисные), а станут зависеть от уникальности навыков и способности работать с ИИ. Так называемые «мягкие навыки» — эмоциональный интеллект, креативность — то, что нельзя автоматизировать; на производствах — работа с цифровизацией, робототехникой, тем же ИИ.

— Но эта гонка зарплат ведь рано или поздно закончится?

— Быстро обучаемые специалисты, гибридные профессии будут высокооплачиваемыми, в то время как типовой труд будут всё больше вытеснять машины и автоматизация. Кстати, предполагаю, что из-за подобного кадрового дефицита мы можем резко оказаться в ситуации массовой безработицы в стране