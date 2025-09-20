Когда ключевая ставка станет ниже 10% — приятный прогноз от Банка России

Минфин ждет от ЦБ, что ставка в следующем году будет около 12-13% Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Ключевая ставка может опуститься ниже 10% к концу следующего года. С таким прогнозом выступил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

«В июле у нас был обновленный прогноз: на следующий год прогноз среднегодового значения ключевой ставки 12-13%. Это означает, что, если, например, к концу этого года ставка продолжит снижаться, предположим, если она будет к концу этого года 15%, теоретически нельзя исключать, что к концу следующего года она может быть однозначной. Такой сценарий возможен, но это далеко не предопределено», — сказал Тремасов ТАСС на площадке XVI фестиваля науки юга России.

Ключевая ставка держалась на рекордном для России уровне в 21% с октября 2024 года. Регулятор не снижал показатель в течение семи месяцев, ожидая замедления инфляции и улучшения экономической ситуации, что позволило бы начать постепенно снижать ставку.

Денежно-кредитная политика начала смягчаться в июне 2025 года. Тогда регулятор опустил показатель до 20%, в июле — сразу до 18%. На последнем заседании, 12 сентября, ключевую ставку зафиксировали на уровне 17%.