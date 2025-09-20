Заплатите, пока не поздно: в Госдуме напомнили о необходимости рассчитаться по налогам

В список трат в ближайшее время придется включить не только кредиты, но и налоги Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Россиянам нужно заплатить имущественный налог — за земельные участки, квартиры, дома, дачи, гаражи и машино-места. Это можно сделать уже сейчас, но главное — успеть рассчитаться до 1 декабря, иначе начнут начислять пени.

«До 1 декабря у собственников земли и недвижимости в России есть обязанность рассчитаться за прошлый налоговый период (2024 год). Речь идет о тех платежах, которые касаются земельных участков, квартир, домов, дач, гаражей и машино-мест. Уведомления от ФНС уже направляются в личные кабинеты налогоплательщиков, а также доступны через „Госуслуги“ и мобильное приложение „Налоги ФЛ“. В ряде случаев документы доставляются по почте», — напомнил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

Заплатить при этом нужно, даже если не пришло бумажное уведомление.

«Это особенно актуально для тех, кто недавно оформил права собственности. В случае несвоевременной уплаты с 2 декабря начинает начисляться пеня — каждый день просрочки увеличивает долг, и чем выше ключевая ставка Банка России, тем ощутимее становится сумма», — отметил депутат в беседе с РИА Новости.

Но это еще не всё. Если не заплатить в течение полугода после истечения срока, налоговая имеет право инициировать вынесение судебного приказа, который направят в банк или судебным приставам. Тогда задолженность взыщут принудительно за счет денежных средств или имущества.

Более того, нужно будет заплатить исполнительский сбор в размере 7% от долга, но не менее 1000 рублей. До погашения могут арестовать счета, удерживать деньги из зарплаты или пенсии, а также запретить выезд за границу и регистрацию имущества.

Кроме земельного и имущественного налога до 1 декабря также нужно заплатить транспортный налог. Он начисляется владельцам автомобилей, мотоциклов, катеров и других средств передвижения, включая трактор или вертолет. Сумма в этом случае будет разной у всех, так как она зависит от мощности транспортного средства, прописки водителя и наличия региональных льгот.