Стало известно, какую пенсию россияне будут получать при средней зарплате — сумма вас удивит

При зарплате около 105–110 тысяч рублей в месяц россияне в этом году смогут заработать от 4,5 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). При ежегодном формировании такого количества баллов в будущем пенсия может составить до 32 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

«По моим прогнозам, средняя заработная плата в 2025 году составит 105–110 тысяч рублей. При реализации обозначенного прогноза у гражданина со средней заработной платой будет сформировано от 4,567 ИПК до 4,784 ИПК», — рассказал Балынин.