НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

пасмурно, без осадков

ощущается как +12

1 м/c,

ю-з.

 749мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 83,59
EUR 98,88
«Яавтобус» с символикой Москвы
Суд по дому с атлантами
Афиша на выходные
Ярославский бренд покорил Россию
Когда включат отопление
Растет заболеваемость
Причалил немецкий теплоход
Где строят новый мост
Умер бодибилдер из Ярославля
Никитин обратился к ярославцам
Экономика Стало известно, какую пенсию россияне будут получать при средней зарплате — сумма вас удивит

Стало известно, какую пенсию россияне будут получать при средней зарплате — сумма вас удивит

По словам специалиста, чем больше стаж работы, тем выше будет пенсия

136
В этом году россияне смогут заработать от 4,5 индивидуального пенсионного коэффициента | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВ этом году россияне смогут заработать от 4,5 индивидуального пенсионного коэффициента | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В этом году россияне смогут заработать от 4,5 индивидуального пенсионного коэффициента

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

При зарплате около 105–110 тысяч рублей в месяц россияне в этом году смогут заработать от 4,5 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). При ежегодном формировании такого количества баллов в будущем пенсия может составить до 32 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

«По моим прогнозам, средняя заработная плата в 2025 году составит 105–110 тысяч рублей. При реализации обозначенного прогноза у гражданина со средней заработной платой будет сформировано от 4,567 ИПК до 4,784 ИПК», — рассказал Балынин.

По его словам, если каждый год получать такое количество баллов, то при стаже в 35 лет пенсия гражданина составит 32 тысячи рублей. Если же стаж меньше — 30 лет — размер выплат составит около 28,8 тысячи рублей. В случае, если человек отработал 25 лет, то ожидаемый размер пенсии — примерно 25,5 тысячи рублей.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Пенсия Зарплата Деньги Работа Стаж
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Мнение
«Полное отсутствие страха». Турист рассказал, как встретил медведя на Камчатке и как группу преследовали суслики
Павел Кошкин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление