Наценку на часть товаров будут ограничивать: что войдет в список и перестанет дорожать

Магазины не смогут завышать цену на товар более чем на 10% Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Товары первой необходимости внесут в специальный перечень, что запретит торговым сетям делать наценку на них больше чем на 10%. Этот вопрос сейчас прорабатывают в Госдуме совместно с профильными ведомствами.

«[Новый законопроект] будет содержать перечень из пяти видов товаров первой необходимости, торговая наценка на которые не должна превышать 10 процентов. Это будут хлебобулочные изделия, молочные продукты, крупы. Окончательный список сейчас согласовываем с профильными ведомствами», — рассказал председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин «Парламентской газете».

За счет этого планируют сдерживать рост цен на самые важные продукты из продуктовой корзины россиян. Сейчас же за счет того, что торговые сети могут вести политику необоснованных наценок, в стране раскручивается инфляция и разоряются сельхозпроизводители.