Наценку на часть товаров будут ограничивать: что войдет в список и перестанет дорожать

Торговые сети не смогут завышать ценник

357
Товары первой необходимости внесут в специальный перечень, что запретит торговым сетям делать наценку на них больше чем на 10%. Этот вопрос сейчас прорабатывают в Госдуме совместно с профильными ведомствами.

«[Новый законопроект] будет содержать перечень из пяти видов товаров первой необходимости, торговая наценка на которые не должна превышать 10 процентов. Это будут хлебобулочные изделия, молочные продукты, крупы. Окончательный список сейчас согласовываем с профильными ведомствами», — рассказал председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин «Парламентской газете».

За счет этого планируют сдерживать рост цен на самые важные продукты из продуктовой корзины россиян. Сейчас же за счет того, что торговые сети могут вести политику необоснованных наценок, в стране раскручивается инфляция и разоряются сельхозпроизводители.

Кроме того, негативно на инфляцию в ближайшее время может сказаться снижение ключевой ставки. 12 сентября Банк России снизил показатель на 1% — до 17%. Инвестиционный директор Atomic Capital Илья Перелешин в беседе с Городскими медиа предположил, что смягчение денежно-кредитной политики способно спровоцировать вторичную инфляцию — повышения уровня цен на товары и услуги на фоне дисбаланса между спросом и предложением.

Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Гость
1 час
Так это у нас из-за торговых сетей такая инфляция.Наконец то крайний найден.А то тут некоторые начали коситься в центр Москвы-дескать причина инфляции засела там.
Гость
1 час
"Мечты о великой России всегда заканчиваются карточками на хлеб"
