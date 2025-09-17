НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Для россиян придумали новый способ купить квартиру: какие изменения разработали в Госдуме и ЦБ

У людей будет больше шансов взять жилье

Уже этой осенью Госдума рассмотрит законопроект, через который депутаты хотят помочь россиянам накопить деньги на покупку жилья. Речь идет о поправках к закону о жилищных сбережениях. Подробностями поделился глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Россияне, у которых недостаточно средств для покупки квартиры, а ипотека при высоких ставках — не выход, смогут воспользоваться новой системой жилищных сбережений. Через такие депозиты получится накопить прицельно под покупку жилья.

«Ипотека при высоких ставках может быть невыгодным решением. Кроме того, не всем комфортно брать на себя долговые обязательства. Актуальность жилищных депозитов особенно возрастает в условиях прекращения резкого роста цен на недвижимость, который наблюдался в период действия безадресной ипотеки с господдержкой. Помимо повышенного гарантийного возмещения, значимым преимуществом станет возможность пополнения депозита третьими лицами, например родственниками», — рассказал депутат.

Центробанк принимал участие в разработке законопроекта и поддерживает его. Регулятор видит плюсы для всех сторон.

«Создание в России системы жилищных сбережений, с одной стороны, предоставит гражданам возможность накопления первоначального взноса на специальном счете с правом последующего заключения договора ипотечного кредита на специальных условиях. С другой стороны, кредитным организациям она позволит расширить долгосрочную ресурсную базу и повысить эффективность управления ипотечным портфелем», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

Особенностью станет то, что деньги на этом счету будут накапливаться длительное время, их защитят от инфляции за счет регулярной индексации, а еще застрахуют вклады до 10 млн.

«От обычной ипотеки такая программа выгодно отличается отсутствием немедленного обременения заемщика крупными платежами банку, позволяя гражданам постепенно копить необходимую сумму, снимая значительную финансовую нагрузку с семейного бюджета», — пояснил в беседе с «Известиями» президент Российской гильдии риелторов (РГР) Артемий Шурыгин.

Комментарии
2
Гость
9 минут
Кормушку для кого готовят?
Гость
10 минут
Ага,верим-верим,проходили мы это уже не раз.Сохранили наши деньги власти в пенсионном фонде,в фонде капремонта ....Да-да...
Читать все комментарии
