В России планируют изменить правила расчета больничных и декретных выплат

нетрудоспособности, беременности и родам. Корректировки коснутся граждан, занятых у двух и более работодателей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора департамента развития социального страхования ведомства Людмилы Чикмачевой.

Сегодня, если человек работает в нескольких местах и за последние два года трудился у одних и тех же страхователей, он получает выплаты по каждому месту работы. Если же сотрудник занят в нескольких местах, но за последние два года был занят у разных страхователей, пособие выплачивается только у одного из них — по выбору самого работника. Сумма выплат рассчитывается из среднего заработка за два предшествующих календарных года.

Минтруд предлагает сделать выплаты через Социальный фонд, объединив их в единое пособие. По мнению Чикмачевой, такой подход сможет сгладить несправедливость по отношению к молодым матерям.

«Рассматриваем несколько вариантов, как нам это исчислять. Делать расчет, допустим, по каждому работнику. Если у него два работодателя, то, соответственно, предел будет — две предельные базы. Пособие одно, но две предельные базы, весь заработок учитываем, и человек, таким образом, не теряет при расчете пособие», — подчеркнула директор департамента.