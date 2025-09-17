НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Смягчение политики на денежном рынке»: профессор экономики рассказал, каких ждать изменений в ближайшее время

«Смягчение политики на денежном рынке»: профессор экономики рассказал, каких ждать изменений в ближайшее время

Они коснутся не только кредитной политики, но и отразятся на валютных операциях

122
Эксперт предположил, что валюта подорожает, а кредиты, наоборот, подешевеют | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUЭксперт предположил, что валюта подорожает, а кредиты, наоборот, подешевеют | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Эксперт предположил, что валюта подорожает, а кредиты, наоборот, подешевеют

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

В пятницу, 12 сентября, Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки с 18 до 17%. Что это значит для экономики в целом и для финансового благосостояния каждого человека в отдельности, рассказал доктор экономических наук, профессор и автор телеграм-канала «Ваш карман & тренды рынка» Игорь Бельских.

— Понижение вполне ожидаемо. Многие ждали 2%, некоторые — 1,5%, некоторые — 1%. И понижение на 1% говорит о том, что борьба Центрального банка с инфляцией продолжается, — говорит Игорь Бельских. — Текущее понижение, хоть и кажется некоторым незначительным, на самом деле подтверждает, что ЦБ взял курс на смягчение политики на денежном рынке.

По мнению профессора Бельских, снижение ставки положительно скажется на финансовой ситуации в России.

— Со снижением ставки на 1% кредиты станут немного дешевле, доходность по краткосрочным вкладам, скорее всего, остановит свое падение, а по некоторым видам даже увеличится. На бирже ценных бумаг ситуация немного изменилась. Акции одномоментно незначительно снизились в цене, индекс ММВБ опустился, но в целом позиции будут восстанавливаться. Очевидно, любые движения, которые проходят в день изменения ставки, — это спекулятивная волатильность, незначительная, можно открыть позиции по более низкой цене. Через день-два они подорожают, и их можно будет закрыть, получить прибыль. Финансовый рынок ожидал незначительное понижение ставки. И эти ожидания были оправданны: если прогнозы реализовались, значит, на рынках всё позитивно.

В настоящее время изменения на финансовом рынке носят положительный характер, однако эксперты предупреждают, что еще рано делать радостные выводы.

— Другой вопрос, что будет дальше, — говорит профессор. — Скорее всего, Центральный банк и финансовые власти будут смотреть за тем, как повлияет такое понижение ставки на рынок, и в зависимости от этого, в зависимости от ценовой конъюнктуры на рынках будут принимать решения по ставке дальше. Ее понижение будет продолжаться, потому что государство, население, фирмы — все заинтересованы в том, чтобы деньги были как можно более доступными, а кредиты — дешевыми. Тогда расширяются возможности для пополнения оборотных и основных фондов, у населения повышается потребительская активность.

Снижение ставки повлечет за собой изменения и для курса валют:

— Как правило, вследствие снижения ставки мы обычно наблюдаем повышение курса валют. Скорее всего, рубль будет в этом плане вести себя достаточно предсказуемо. Мы будем ждать следующих решений по ставке. Политика снижения ставки будет продолжена. В целом позитивное консервативное решение. Однако деньги в экономике остались дорогими. 17% — это высокая ставка, — подчеркнул доктор экономики.

Ирина ЯковлеваИрина Яковлева
Ирина Яковлева
Корреспондент
