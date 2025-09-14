Пенсия в 100 тысяч рублей — это возможно: как ее получить

Позаботиться о достойной старости можно самостоятельно Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Россияне могут получать пенсию в 100 тысяч рублей. Однако в этом случае есть несколько нюансов. Депутат Анатолий Никитин рассказал, на что стоит обратить внимание и как обеспечить себе достойную старость.

«Чтобы получать на пенсии выплаты в 100 тысяч рублей, гражданин должен накопить 630 баллов индивидуального пенсионного коэффициента. В год максимум можно заработать 10 — при заработной плате в 230 тысяч рублей до вычета налогов. Значит, нужен стаж 43 года до выхода на пенсию и 10 лет после — добавляется специальный премиальный коэффициент, и баллы ИПК умножаются на 2,32», — отметил депутат.

Индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) — это баллы, которые начисляются за каждый год работы. Для получения права на досрочную пенсию нужно набрать не менее 30 ИПК. Чтобы узнать, сколько у вас ИПК, можно заказать выписку на портале «Госуслуги».

По словам Никитина, высокие выплаты доступны и отдельным категориям россиян. Например, военнослужащий с выслугой порядка 35 лет сможет получать максимум 85% от оклада по воинской должности, оклада по воинскому званию и ежемесячной надбавки за выслугу лет.

В этом случае, чтобы получать пенсию в 100 тысяч рублей, нужно иметь довольствие от 120 тысяч рублей в месяц. Например, как контрактники, летчики-испытатели и космонавты.

«У некоторых Героев РФ пенсия составляет 100 тысяч рублей и выше с учетом всех льгот», — объяснил РИА Новости парламентарий.

Позаботиться о достойной старости можно самостоятельно. Россияне могут делать отчисления в негосударственные фонды с 30 лет по 5 тысяч рублей ежемесячно и перевести на счет 100 тысяч рублей как первоначальный взнос. Тогда с момента выхода на пенсию ежемесячная доплата составит примерно 40 тысяч рублей на протяжении 10 лет.

«Таким образом, если накопить около 300 баллов ИПК, то в сумме получится примерно 100 тысяч рублей», — сказал парламентарий.