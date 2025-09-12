Снижение ключевой ставки точно к лучшему? Аналитики — о том, чем грозит новое решение Центробанка

Цены на товары и услуги уже не будут прежними Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В России снова начнут расти цены на товары и услуги из-за снижения ключевой ставки. Об этом заявили эксперты, комментируя решение Центробанка. Россиянам предстоит решить, куда направить деньги с депозитов, которые становятся невыгодными для накоплений, что усугубит ситуацию с инфляцией.

Центробанк установил ключевую ставку на уровне 17%. Это уже третье снижение в этом году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, отметил регулятор.

Инфляцию ждет толчок

«Смягчение денежно-кредитной политики способно спровоцировать вторичную инфляцию — повышения уровня цен на товары и услуги на фоне дисбаланса между спросом и предложением», — сказал беседе с Городскими медиа инвестиционный директор Atomic Capital Илья Перелешин.

При высокой ключевой ставке было выгодно накапливать капитал, так как процентные ставки по вкладам также находились на высоком уровне. В результате на банковских счетах россиян скопилась значительная сумма.

По данным Банка России, на 1 августа 2025 года она составляла 61,1 трлн рублей (не считая капитала, размещенного на эскроу-счетах). Для сравнения — на 1 января 2023 года аналогичный показатель составлял около 35,5 трлн рублей, то есть за последние два с половиной года он практически удвоился.

При снижении ключевой ставки доходность вкладов будет сокращаться, отметил Перелешин. По окончанию срока действия депозитов многие вкладчики предпочтут отказаться от пролонгирования договоров на менее выгодных условиях.

Похожим мнением поделился старший научный сотрудник Института экономики РАН Александр Рубинштейн. При резком снижении ключевой ставки и выходе на рынок «денежного навеса» рост цен может ускориться до 16,5%, указал он в статье «К вопросу о снижении ключевой ставки», опубликованной в последнем номере «Вестника Института экономики Российской академии наук». Пока же, по данным Росстата, в сентябре годовая инфляция составила 8,2%.

Чтобы минимизировать риск необходимо наращивать импорт. Это временно поддержит рубль и увеличит предложение на рынке, приводят слова Рубинштейна «Известия». Экономист также предлагает направить средства Фонда национального благосостояния в новые технологии и современные производства. При этом, по мнению эксперта, нужно больше вкладывать бюджетные деньги в заводы, оборудование и инфраструктуру.

Куда пойдут деньги с депозитов

При этом вариантов размещения освобожденного капитала у россиян на сегодняшний день не так много. К ним традиционно относят вложения в недвижимость.

«Многие откладывали покупку жилья в надежде на снижение цен и копили деньги на вкладах. В итоге, цены не снизились, поэтому снижение доходности депозитов приведет к перетоку накопленных денежных средств со вкладов на рынок недвижимости, что начнет сокращать объем доступного предложения на рынке жилья», — предупредил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Эксперт считает, что нельзя исключать, что очередное снижение ключевой ставки может в краткосрочной перспективе привести к росту спроса на вторичном рынке еще на 5-10%. А он подтолкнет цены вверх.

«В июле и августе средний уровень торга на вторичном рынке в России достиг рекордных — 6,5%. При оживлении спроса на вторичном рынке средний дисконт при продаже начнет сокращаться до более привычных 3-5%, а цены могут вернуться к росту, как минимум на уровне инфляции», — добавил Зайцев в беседе с Городскими медиа.

Однако на сегодняшний день первичный рынок готов принимать средства в ограниченных количествах. Так, по подсчетам Дом.рф, продажи в рамках договоров долевого участия за 2023 год составили суммарно 5,5 трлн рублей. В 2024 году аналогичный показатель сократился до 4,9 трлн рублей. Авторынок также может принять только небольшую часть освободившихся средств, заверяет Перелешин.

По другому сценарию снижение ключевой ставки могло бы привести к перетоку капитала в долларовые и евровые активы, предположил собеседник Городских медиа.

«Обозначенный процесс чреват девальвацией рубля, однако он снижает риски вторичной инфляции. Такой механизм мог бы сократить риски роста цен, однако в современных геополитических реалиях указанный сценарий перестал быть актуален для наших соотечественников», — уточнил инвестиционный директор Atomic Capital.

Третий вариант предполагает, что смягчение кредитно-монетарной политики потенциально может привести к перетоку капитала на фондовый рынок.

«При этом сегодня он не готов абсорбировать в себя большую часть средств, которые размещены на депозитах. Достаточно сказать, что на 1 квартал 2025 года вся его капитализация равнялась, по расчетам Московской биржи, 56,0 трлн рублей. Банк России опубликовал еще более низкий показатель — на 1 августа 2025 года он находился на уровне 43,8 трлн рублей, однако методология у регулятора другая, она более строгая», — объяснил Перелешин.

Иными словами, сегодня в нашей стране ограничен спектр альтернативных инструментов, которые могут быть использованы для сохранения и приумножения капитала. В такой ситуации вероятность перетока существенной части средств с депозитов на рынок товаров и услуг высока, поскольку предложение на нем в последние годы не развивалось столь стремительно, как увеличивалась размещенная на депозитах денежная масса, обратил внимание Перелешин.