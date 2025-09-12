Наметилась твердая тенденция: Центробанк принял решение по ключевой ставке

Рост цен продолжает замедляться Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Центробанк установил ключевую ставку на уровне 17%. Такое решение принял совет директоров банка на заседании, прошедшем 12 сентября.

«Совет директоров Банка России 12 сентября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 б. п., до 17,00% годовых. Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий», — говорится в сообщении регулятора.

Ключевая ставка держалась на рекордном уровне в 21% с октября 2024 года. Регулятор не снижал показатель в течение семи месяцев, ожидая замедления инфляции и улучшения экономической ситуации, что позволило бы начать постепенно снижать ставку.

Первый шаг в сторону снижения произошел в июне, когда совет директоров снизил ключевую ставку до 20%. А затем в июле до 18%.