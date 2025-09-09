Нужно снижать еще? Что Центробанк сделает с ключевой ставкой — прогнозы

Заседание ЦБ состоится 12 сентября. Эксперты думают, что регулятор снизит ставку Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Центральный банк на очередном заседании снизит ключевую ставку. В этом уверены опрошенные обозревателем 72.RU эксперты. Вопрос остается только в том, на сколько именно. Тут мнения собеседников разделились.

Судя по тому, что происходит с инфляцией, можно ожидать снижения ставки, предполагает Алексей Кричевский, финансовый эксперт, автор телеграм-канала «Экономизм». Главный вопрос, по его словам, на сколько именно.

«2% выглядит слишком большой величиной из-за роста инфляционных ожиданий как предприятий, так и населения. 0,5–1% будет укладываться в диапазон и риторику ЦБ, но рынок может воспринять это как излишне жесткую политику регулятора, и мы запросто можем увидеть приличное снижение индекса Мосбиржи после ее оглашения и пресс-конференции», — говорит он.

В результате, продолжает собеседник, получаем, что ЦБ в очередной раз вынужден разруливать ситуацию, в которую сам себя загнал. С одной стороны, говорит Кричевский, есть давление от бизнеса и населения из-за слишком высоких показателей по ключевой ставке. И в пользу общества говорят замеры Росстата по инфляции — 5 из последних 6 недель закончились дефляцией, а сам показатель постепенно идет к 8% годовых, отмечает эксперт.

«С другой — наверняка в регуляторе думают о том, что если чуть раньше отпустить жесткий контроль, то рост цен, который для ЦБ краеугольный камень, может постепенно пойти вверх. Хотя в текущей ситуации даже при приличной девальвации это маловероятно. Даже если доллар вырастет до 95–100 рублей, импортеры закупаются на новогодние праздники и январь уже сейчас. Поэтому спрогнозировать размер снижения довольно сложно, но остановлюсь на 0,5–1%. А то, что снижение будет, — это почти 100%», — добавил Кричевский.

В «БКС Мир инвестиций» ожидают снижение ключевой ставки до 16%, говорит Илья Федоров, главный экономист.

«Текущая траектория развития экономики позволяет Банку России снижать ключевую ставку. Придерживаемся мнения, что для удержания положительных темпов роста ВВП сейчас следует снизить реальную ставку до 8–9% к концу года и взять паузу или существенно замедлить темпы снижения ставки. Нужно сдержать проинфляционные факторы: слабеющий рубль и всё еще перегретый рынок труда. Последний слишком инертен, номинальные зарплаты перестали замедляться. Нужно время и сохранение высоких реальных ставок, чтобы устранить разрыв между ростом заработных плат и производительностью труда», — добавил он.

В ПСБ также ждут снижения ключевой ставки до 16%, говорит Денис Попов, управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы. По его словам, устойчивое торможение инфляции формирует условия для продолжения цикла снижения ключевой ставки.

«Снижение ключевой ставки, безусловно, будет способствовать определенному оживлению на рынке недвижимости за счет ускорения кредитной активности граждан. Тем не менее существенного изменения ситуации ждать не стоит, так как процентные ставки сохранятся на достаточно высоком уровне, а сигнал Банка России о перспективах дальнейшего снижения ключевой, скорее всего, останется неопределенным. Заметные изменения возможны после установления ставки ниже 14%. Это, по нашему базовому прогнозу, произойдет в первой половине 2026 года», — пояснил Попов.

Виталий Калугин, независимый финансовый аналитик, предполагает, что ставку снизят на 1% — до 17%. При этом он не исключает, что может быть и на большее значение.

«Инфляция, похоже, тормозит. Хотя за 2025 год она все-таки будет в районе 9%. Многовато. Тарифы ЖКХ сказались. С другой стороны, ставку надо снижать, потому что кредитная активность снижается и тормозит экономика. Уже дают прогнозы, что по 2025 году будет 1,2% роста ВВП. Но инфляционные ожидания населения, к сожалению, не падают и остаются в районе 13−13,5%. Также не падают инфляционные ожидания бизнеса. А это главные показатели для ЦБ», — объяснил Калугин.