«Рыба стоит как крыло от самолета». От каких продуктов отказались россияне из-за роста цен

Наши собеседники рассказали, что от некоторых продуктов пришлось отказаться или заменить их более дешевыми аналогами Источник: Анастасия Копыркина

Иногда кажется, что ценники в магазинах обновляются чуть ли не каждый день, причем в большую сторону. Наши коллеги из E1.RU провели опрос и узнали, какие привычные товары стали не по карману россиянам.

Надежда поделилась, что любит есть форель или семгу. Однако «рыба стоит как крыло от самолета», поэтому приходится отказывать себе в удовольствии и находить другие альтернативы. Другой собеседник добавил, что раньше покупал исключительно индейку. Теперь предпочитает куриную печень: «Недорого и вкусно!»

Студенты особенно были опечалены тем, что подорожали крупы: «Неприятно покупать макароны, когда они раньше стоили 30 рублей, а теперь в три раза дороже». Также ребята рассказали, что не пьют дорогой кофе, а покупают чай.

Девушки пожаловались, что растут цены на шоколад, при этом вес плитки только уменьшается: «Зарубежные сладости очень дорого стоят. К сожалению, приходится выбирать русские аналоги».

Летом пенсионеры не отчаиваются и стараются выращивать овощи и фрукты в огороде. «Получается хорошо сэкономить», — рассказала одна из отдыхающих на пешеходной улице.

Последний респондент призвал россиян не расстраиваться из-за повышения цен, а находить удовольствие в чтении, саморазвитии и прогулках на свежем воздухе. «Еда — это не главное», — отметила девушка.