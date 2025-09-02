НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

пасмурно, без осадков

ощущается как +13

4 м/c,

сев.

 751мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,59
EUR 93,84
Отзыв на поездку на «Метеоре»
Сбер вернул оплату айфоном
Построят новый микрорайон
Ярославский бренд покорил Россию
Пожар в промзоне. Видео
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Причина утренних пробок
Какие обследования пройти осенью
Построят новый мост через Волгу
Ярославец — о жизни без зрения
Экономика Опрос «Рыба стоит как крыло от самолета». От каких продуктов отказались россияне из-за роста цен

«Рыба стоит как крыло от самолета». От каких продуктов отказались россияне из-за роста цен

Мы спросили у прохожих, как они приспосабливаются к инфляции

196
2 комментария

Наши собеседники рассказали, что от некоторых продуктов пришлось отказаться или заменить их более дешевыми аналогами

Источник:

Анастасия Копыркина

Иногда кажется, что ценники в магазинах обновляются чуть ли не каждый день, причем в большую сторону. Наши коллеги из E1.RU провели опрос и узнали, какие привычные товары стали не по карману россиянам.

Надежда поделилась, что любит есть форель или семгу. Однако «рыба стоит как крыло от самолета», поэтому приходится отказывать себе в удовольствии и находить другие альтернативы. Другой собеседник добавил, что раньше покупал исключительно индейку. Теперь предпочитает куриную печень: «Недорого и вкусно!»

Студенты особенно были опечалены тем, что подорожали крупы: «Неприятно покупать макароны, когда они раньше стоили 30 рублей, а теперь в три раза дороже». Также ребята рассказали, что не пьют дорогой кофе, а покупают чай.

Девушки пожаловались, что растут цены на шоколад, при этом вес плитки только уменьшается: «Зарубежные сладости очень дорого стоят. К сожалению, приходится выбирать русские аналоги».

Летом пенсионеры не отчаиваются и стараются выращивать овощи и фрукты в огороде. «Получается хорошо сэкономить», — рассказала одна из отдыхающих на пешеходной улице.

Последний респондент призвал россиян не расстраиваться из-за повышения цен, а находить удовольствие в чтении, саморазвитии и прогулках на свежем воздухе. «Еда — это не главное», — отметила девушка.

А от каких любимых продуктов пришлось отказаться вам?

ПО ТЕМЕ
Анастасия КопыркинаАнастасия Копыркина
Анастасия Копыркина
внештатный корреспондент
Видео Опрос Цена Стоимость Рыба
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
21 минута
К сожаление приходится покупать русский шоколад) Так-то шоколад из России считаетс я брендом номер один в мире.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
Как приготовить кабачковую икру на зиму? Повторите эти 3 вкуснейших рецепта
Елена Зуева
журналист из Архангельска
Мнение
«Превратился в модный курорт»: туристка сравнила современный Алтай с тем, что было 14 лет назад. Сколько она там потратила
Анастасия Зубрилина
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
Жир в огне: врач-бодибилдер назвал 5 способов разжечь метаболизм и быстро сбросить килограммы
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление