«Ждешь, когда наказание закончится»: что делать, если возникли долги по ЖКХ, — пошаговый план действий

Просрочка по оплате коммунальных услуг — ситуация, в которую может попасть любой. Потеря работы, болезнь или резкий рост тарифов — и вот уже платежки по ЖКУ мучительно копятся вместе с неприятным грузом на душе и страхом, что последуют неприятности. MSK1.RU рассказывает, как теперь коммунальщики могут требовать деньги с должников, как погасить задолженность и на что вы имеете право.

Важно знать: в России продажа долгов по ЖКУ коллекторам запрещена законом. Это не значит, что долг прощают, просто вы защищены от агрессивных методов взыскания.

Как москвичи сталкиваются с долгами по ЖКУ

Алена (имя изменено. — Прим. ред.) живет в двухкомнатной квартире в Подмосковье. Она и муж работают, воспитывают двоих детей. Однажды она зашла в мобильное приложение банка и увидела сообщение: «Ваши счета арестованы по решению суда».

— Честно говоря, я не помню, почему мы перестали платить. То ли забыли, то ли денег не хватало, то ли просто решили отложить. У нас так заведено: муж Костя обычно раз в полгода что-то перечисляет. Но, видимо, в этот раз затянули, — вспоминает она. — В такой момент чувствуешь себя не просто должником, а каким-то преступником. Плюс через пару дней должна была прийти зарплата, и я понимала, что ее тоже спишут.

Несколько дней Алена жила с мыслью о том, что любая копейка, упавшая на карту, тут же уйдет на погашение задолженности.

— Каждый день проверяешь приложение: сняли или не сняли. Ждешь, когда «наказание» закончится. Когда наконец блокировку сняли, стало легче. Но неприятный осадок остался, — рассказывает Алена. — Ну да, виноваты сами. Надо было платить, а не забивать.

История Алены не уникальна. И схема всегда одна и та же: сначала напоминания и квитанции, потом судебный приказ, потом арест счетов. 27-летняя москвичка Мария (имя изменено. — Прим. ред.) в декрете, живет вместе с мужем в однушке. Оплатой счетов занимался супруг, но однажды Марии попалась на глаза квитанция, где была задолженность почти 30 тысяч рублей.

— Я села прямо на кухне и расплакалась. Декрет, ребенок, денег и так впритык, а тут еще такая сумма. Я сразу представила: счета заблокируют, придут приставы, потом еще и пени начислят. Паника страшная, — признается она. — Выручило то, что муж получил премию, и почти вся сумма ушла на погашение коммунальной задолженности. Стало обидно: мы планировали потратить деньги на что-то приятное, а в итоге отдали за воду. С другой стороны, вздохнули с облегчением: по крайней мере, закрыли вопрос и не довели до суда.

Как проверить задолженность

Для того чтобы не оказаться в такой ситуации, важно убедиться, есть ли долг по квартплате и понять его точную сумму. Сделать это можно:

в личном кабинете управляющей компании, ТСЖ или на портале «Госуслуги»;

через ГИС ЖКХ или мобильные банковские приложения с подключенными коммунальными сервисами;

лично в офисе управляющей организации или МФЦ.

— Для предварительной оценки достаточно взглянуть на квитанцию, но для юридически значимых расчетов лучше использовать официальные источники, — подсказывает финансовый эксперт Татьяна Волкова.

Как договориться о выплатах

Даже если ситуация уже сложная, есть пути решения: можно договориться о поэтапной выплате и оформить государственную субсидию , чтобы снизить ежемесячную нагрузку. Если погасить долг сразу не получается, нужно как можно скорее связаться с управляющей организацией или органами соцзащиты. Существует несколько вариантов:

Обязательная рассрочка — предоставляется на год, если платежи выросли более чем на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Процент по ней не может превышать ключевую ставку ЦБ плюс три процентных пункта. Договорная рассрочка — оформляется при наличии уважительных причин (болезнь, потеря дохода) и по взаимной договоренности сторон. Отсрочка — временные «каникулы» по оплате с индивидуальными условиями.

Параллельно стоит рассмотреть оформление субсидии — это поможет снизить будущие счета и предотвратить повторное накопление долгов.

Кто может получить субсидию

Субсидия предоставляется, если доля расходов на ЖКУ превышает региональный норматив: в большинстве регионов — 22% дохода семьи, в Москве — 10% , в Санкт-Петербурге — 14%.

— Субсидии могут получать малоимущие, многодетные, пенсионеры, инвалиды, ветераны труда и войны, а также военнослужащие и их семьи, — объясняет Татьяна Волкова. — Размер льготы зависит от категории: например, пенсионеры от 70 до 79 лет оплачивают лишь половину суммы, а после 80 лет освобождаются от коммунальных платежей полностью.

Как подать документы на субсидию

Заявление можно подать лично через МФЦ, напрямую в управление соцзащиты или онлайн на портале «Госуслуги» . Потребуются паспорт, документы на жилье, сведения о доходах всех зарегистрированных, квитанции и бумаги, подтверждающие право на льготу.

Отказ в субсидии возможен, если доход семьи выше нормы, нет регистрации или прав на жилье, есть подтвержденный долг, превышен норматив площади или поданы недостоверные сведения .

— Важно помнить, что если не предпринимать действий по погашению долга, ситуация усугубляется. С 31-го дня просрочки начинают начисляться пени (1/300 ставки ЦБ за каждый день, после трех месяцев — 1/130), — напоминает Татьяна Волкова. — Затем могут отключить горячую воду, газ и электричество, подать иск в суд, арестовать счета или удерживать до половины зарплаты. В крайних случаях при долге свыше 300 тысяч рублей и наличии другого жилья возможно выселение.

Могут ли передать долги по ЖКХ коллекторам

Если у вас будет просрочка по оплате коммуналки, то не стоит опасаться того, что коллекторы постучатся в вашу дверь на следующий день, объясняет Рута Абрамова, экономист, доцент, старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ. УК и ЖКХ могут обратиться к услугам коллекторов только после 90 дней просрочки задолженности.

— В апреле 2024 года Госдума приняла в первом чтении поправки, которые запрещают продавать долги коллекторам, однако работать по агентскому договору допустимо в соответствии с Федеральным законом № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», — отмечает Абрамова.

Статья 155 ЖК РФ. Внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги Узнать Управляющая организация, товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, ресурсоснабжающая организация, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, которым в соответствии с настоящим Кодексом вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги, не вправе уступать право (требование) по возврату просроченной задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам, в том числе кредитным организациям или лицам, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц.

Статья 155 Жилищного кодекса защищает должников по коммунальным платежам. Управляющие компании, ТСЖ, ресурсоснабжающие и иные организации не вправе уступать право требования долгов по ЖКХ третьим лицам , в том числе коллекторским агентствам или микрофинансовым организациям.

— Это означает, что если вашу задолженность всё же продали коллекторам, вы можете обжаловать их действия, ссылаясь на прямой запрет в Жилищном кодексе, — объясняет Рута Абрамова. — В такой ситуации суды будут занимать сторону должника. Для защиты своих прав можно обращаться в Федеральную службу судебных приставов или прокуратуру для проверки законности действий взыскателей.

Чем может заниматься коллектор на законных основаниях

Однако не стоит расслабляться и думать о том, что можно перестать оплачивать коммуналку. К должникам коллекторы всё же могут прийти. Только для этого они должны работать по агентскому договору, то есть представлять интересы управляющей компании в переговорах с вами.

Важно: коллектор не становится владельцем вашего долга, а лишь выполняет поручение. Даже в этом случае его действия строго ограничены ФЗ № 230-ФЗ:

запрещены частые звонки, СМС, угрозы или давление;

если вы направили письменное требование прекратить общение, то коллекторы обязаны его соблюдать;

при нарушении этих правил вы вправе обратиться в суд и привлечь коллекторов к ответственности.

— Государственная политика направлена на ограничение агрессивных методов взыскания и защиту граждан от неправомерных действий, хотя полного запрета на работу коллекторов в этой сфере пока нет, — подчеркивает Рута Абрамова. — Законопроект, запрещающий продавать долги за ЖКУ, уже принят.

