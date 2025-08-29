ЖКХ добавляет инфляции. Июльское повышение квартплаты аукнулось экономике

Разброс цен на совершенно одинаковые услуги от региона к региону колоссальный Источник: ChatGPT

Вопрос о снижении ставки ЦБ и сокращении кредитной нагрузки на экономику жестко увязан с инфляцией. Пока она высокая, Банк России настаивает на «охлаждении», читай — замедлении развития промышленности, торговли и всего ВВП. Этим летом главным препятствием для потепления стал рост тарифов ЖКХ. Подробности — в материале наших коллег из «Фонтанки».

ЖКХ разгоняет инфляцию

На фоне общей риторики о критическом недофинансировании системы ЖКХ в стране повышение тарифов — крайне неприятное, непопулярное и в плохом смысле медийное решение, но, к сожалению, совершенно необходимое.

Давно став не только экономическим, но и политическим инструментом, тарифы ЖКХ подвержены различным решениям, в том числе популистским — региональных чиновников. Заморозка цен часто накладывается на проведение больших выборных мероприятий, и довольно банальная мысль, что не бывает бесплатных услуг, бесплатного тепла, воды, электричества, напрочь забывается в этот момент.

Конечно, можно урезать инвестпрограмму местной ТЭЦ и сетевого хозяйства, чтобы сдержать тарифы, но не надо быть крупным специалистом в области коммунального хозяйства, чтобы понимать: если ржавые трубы не поменять сейчас, то рано или поздно это сделать всё же придется. Только объем срочных работ к тому времени накопится, и через два года будет в полтора раза больше ржавых труб, которые надо было менять «еще вчера». А заодно все эти два года «отложенные» сети будут рваться, и ладно еще, если это обернется лишь потерями теплоносителя и расходами на срочный ремонт и перекладку асфальта.

На определенном этапе чиновники идут на субсидирование тарифов для населения за счет местного бюджета, который в большинстве случаев не резиновый. И наполняется, стоит напомнить, по большей части за счет налогов на доходы предприятий и жителей. А где-то — федеральных субвенций. В таких историях всегда до минимума сокращаются расходы на содержание инфраструктуры, не говоря уже о ее развитии.

Проблема тришкина кафтана ЖКХ не имеет хороших решений. По большому счету, сколько туда денег ни вложи — всё будет потрачено, и даже с пользой. И рано или поздно все чиновники на местах приходят к пониманию, что больше тянуть уже невозможно и пора жертвовать своей репутацией и рейтингами, чтобы не доводить свои коммунальные предприятия до полного банкротства и развала.

Источник: «Фонтанка.ру»

Июльский рост тарифов на ЖКХ — это весьма, кстати, мягкий вариант спасения коммунальных предприятий (и бюджета) от разорения. В ряде регионов скачок тарифов год к году оказался просто огромным. И конечно, это не значит, что мусорщики в Перми, водоканал в Мордовии и теплосети Кемерово и Калмыкии вдруг стали какими-то особенно жадными. Просто дальше субсидировать их местные бюджеты уже не в силах, и единственный вариант теперь — направлять на содержание сетей деньги граждан не опосредованно через налоги и бюджетные субсидии, а напрямую через квитанции.

Ну а поскольку при расчете инфляции бюджетные субсидии не учитываются, а тарифы ЖКХ — да, то Росстат совершенно логично воспринял это как бешеный рост цен, разгоняющий инфляцию. Притом что по факту коммунальные предприятия денег больше получать, по сути, не стали.

Вообще, вопросы регионального тарифообразования — удивительная вещь. Вот взять, к примеру, горячую воду. Казалось бы, в любой точке России, чтобы нагреть кубометр воды до условных 60 градусов, требуется одинаковое количество гигакалорий (высоту над уровнем моря вынесем за скобки). Но почему-то этот самый куб горячей воды для жителя Рязанской области стоит 294 рубля, а в Дагестане — 98.

Или вот отопление. В Тульской и Смоленской областях гигакалория обходится горожанам в 3800 рублей, а в Ингушетии — 1700. Кавказ, скажете, тепло. Ну вот вам тогда Иркутская и Тюменская, откровенно говоря, не самые теплые области. Там за гигакалорию жители платят 2000 рублей.

Холодная вода, казалось бы, что проще (на самом деле, конечно, нет). Вот Новосибирск и Иркутск, в которых в среднем по областям кубометр воды стоит для граждан 31 и 27 рублей соответственно. Притом что в среднем по России — 45. Ну так там же Обь и Ангара, воды завались. Логика понятна. Но что не так тогда с рекой Томью, которая, на минутку, самый многоводный приток всё той же Оби? А ведь в Томске кубометр холодной воды стоит 75 рублей. Ну и с Вычегдой вроде всё в порядке, на которой стоит Сыктывкар. А за куб воды жители Коми платят в среднем те же 75 рублей.

Вот как выглядят экстремумы на территории России. Разброс цен на совершенно одинаковые услуги от региона к региону колоссальный, в разы. И это если не брать особенные регионы вроде Чукотки и Якутии, где всё это стоит совсем других денег.

