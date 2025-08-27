«Достиг исторического максимума». Россияне погрязли в долгах по кредитам, но опять идут за ними после массовых отказов

После массовых отказов в банках снова стали давать кредиты Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Всего за месяц (июль) банки выдали россиянам 1,6 миллиона наличных кредитов на общую сумму почти 303 миллиарда. Гигантский рост по сравнению с июнем: на 20% по объему и на 12% по количеству выданных займов, подсчитали в Объединенном бюро кредитных историй (ОКБ). Правда, до этого полгода кредитование падало.

Средний размер кредита в июле составил 190 тысяч рублей, что примерно на 7% выше июньского уровня. Кроме того, средний срок кредитования увеличился на три месяца и достиг почти 27 месяцев.

Самые большие кредиты в среднем брали, конечно же, жители Москвы. Но не отставали от них жители южных республик. Средние суммы займов в Севастополе — 306 тысяч, в Чечне — 304 тысячи, в Москве — 303 тысячи, в Ингушетии — 300 тысяч, в Дагестане — 289 тысяч.

Наши коллеги из MSK1.RU поговорили об этом с генеральным директором Ассоциации развития финансовой грамотности Эльманом Мехтиевым.

— В июле кредитов стали брать больше. Но при этом в первом полугодии объемы кредитования в России падали (в 2,5 раза!). Откуда такие «качели»?

— Сокращение выдач в первые полгода — прямое последствие сочетания так называемых макропруденциальных лимитов (для повышения устойчивости финансовой системы России. — Прим. ред.) и высокой ключевой ставки. Поэтому снижение ключевой ставки даже при сохранении лимитов расширило воронку продаж. То есть больше заемщиков могут пролезть в игольное ушко лимитов при меньшей процентной ставке. К тому же накопленный отложенный спрос и сезонный рост спроса в период отпусков вместе также помогли росту выдач, — объясняет Эльман Мехтиев.

— Ключевая ставка снижается, а вместе с ней и ставки по кредитам. Июльские цифры говорят, что люди опять бегут в банки за займами и ссудами.

— Да, и ожидание дальнейшего снижения ключевой ставки внушает многим оптимизм возможности рефинансирования по более низким ставкам в недалеком будущем. Никогда не стоит спешить с получением денег в долг, если после этого долговая нагрузка будет близка к критической! Но среди заемщиков всегда найдутся те, кто верит в возможность рефинансирования по более низкой ставке и берет кредиты, несмотря ни на что.

— Но ведь многие вынуждены кредитоваться, просто чтобы не протянуть ноги: на кредиты сейчас оплачивают коммуналку, покупают еду, собирают детей в школу.

— Рост закредитованности связан не только с падением реальных доходов, но и со сложностями с получением кредитов в банках. Поэтому растет популярность микрофинансовых организаций (МФО). Очевидно, что текущая политика неэффективна. Центробанк, ужесточая условия выдачи кредитов, фактически подталкивает граждан к МФО с более высокой процентной ставкой. Люди оказываются в долговой ловушке. И это только усугубляет проблему долгов. Я замечу: уровень задолженности россиян по кредитам достиг исторического максимума, что уже привело к резкому скачку числа банкротств, — говорит адвокат Анжелика Кашина.

— Число банкротств россиян в этом году выросло на треть. И что бы вы как практикующий в этой сфере юрист посоветовали Центробанку: как нужно менять законы, чтобы россияне реже попадали в долговую яму?

— Ну, во-первых, закрепить в законе, что необходимы разные условия кредитования для различных категорий заемщиков. С учетом их уровня дохода, кредитной истории и социальной уязвимости. Например, более льготные условия для молодых семей или людей с низкими доходами.

Нужен более жесткий контроль за микрофинансовыми организациями, ограничение процентных ставок и скрытых комиссий, чтобы защитить заемщиков от недобросовестных практик. Государство должно стимулировать развитие альтернативных инструментов финансирования, таких как, например, кредитные кооперативы, которые могут предложить более доступные и гибкие условия.

Как юрист могу сказать: нужно совершенствование механизмов реструктуризации долгов. Для банков нужно закрепить в законе меры, побуждающие к более ответственному кредитованию. Имею в виду, например, ограничение кредитования на нецелевые нужды. Ну и, конечно, нужно повышение финансовой грамотности россиян, чтобы люди могли принимать более взвешенные решения о кредитовании и избегать долговых ловушек.